Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu



Ahmet ACARMehmet AKIN/KAŞ/ELMALI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın yüksek kesimlerindeki Kaş ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası ve çevresine dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Gece boyunca hafif olarak devam eden yağış sonrası Gömbe Yaylası ve çevresinde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Batı Antalya'nın en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın zirvesi ve etekleri yeniden beyaza büründü. Yağış, bu yıl yeterli kar yağmayan Gömbe Yaylası ve çevresindeki üreticileri sevindirdi.

ELMALI'DA BEKLENEN KAR YAĞDI

Elmalı ilçesinde de kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Uzun süredir beklenen yağışı gören ilçe halkı büyük mutluluk yaşadı. Özellikle çocuklar evlerinin önünde karla oynayıp, eğlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACARMehmet AKIN

2021-03-03 12:17:18



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