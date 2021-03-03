Kenan Evren ismi bulvardan kaldırıldı Manavgat'ta Kenan Evren Bulvarı'nın ismi 'Nar Bulvarı' oldu

Manavgat Belediye Meclisi 2021 Mart ayı toplantısını Side Ek hizmet binasında gerçekleştirdi. Toplantıda Side mahallesinde bulunan Kenan Evren Bulvarı'nın ismi oy birliğiyle 'Nar Bulvarı' olarak değiştirildi.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in başkanlığında toplanan belediye meclisinde 10 gündem maddesi karara bağlandı. Meclis Toplantısında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 81. Maddesine istinaden Side Mahallesi’nde bulunan Kenan Evren Bulvarı’nın isminin değiştirilmesi konusu, 8. Gündem maddesinde tartışmaya açıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kenan Evren Bulvarı’ndan daha önce tabelanın kaldırıldığını ancak isim değişikliği konusunun meclis yoğunluğundan gündeme getirilememiş olduğunu dile getirdi.



Darbecilerin isimlerinin caddelerde yaşamasına razı değiliz

Başkan Şükrü Sözen, darbelere, kalkışmalara ortak duruş koyan bir ülkenin evlatları olarak 12 Eylül darbesinin gerçekleştiricilerinin adının caddelerde olmasına gönüllerinin razı olmadığını söyledi. Başkan Sözen, “Bugün darbelerin kalkışmaların kınandığı, hepimizin ortak duruş koyduğu ve bunu hiçbir şekilde onaylamadığımız süreçleri yaşıyoruz. Yakın tarihte de toplumumuzu tek yürek haline getiren bir kalkışma olayı ülkenin gündemindeydi. Asla tasvip etmiyoruz. Her zaman demokrasinin bu ülkede hüküm sürmesi gerektiğine, bütün serzenişlerin demokrasinin ışığında, özgürlük ortamında tartışılması gerektiğini doğru buluyoruz. Darbeyle kalkışmayla demokratik sistemin bu bağlamda rencide edilmesine hepimiz karşıyız. Daha önceden ne koşulda verildiğini bilmiyoruz, ama hepimizin yüreğinde derin acı bırakan 12 Eylül darbesinin gerçekleştiricilerinin adının caddelerde olmasına da gönlümüz razı değil. Hepinizin de aynı düşüncede olduğunu düşünerek meclis gündemimize getirdik. Hepinizin düşüncesi önemli bu yüzden ortak karar alalım dedik” dedi.



Karar oy birliğiyle alındı

Toplantıda AK Parti, MHP ve CHP’li belediye meclis üyelerinden değişik isim teklifleri geldi. Side’nin eski adı olan Selimiye, Yaşar Kemal, Gara Şehitleri, Şehitlik, Demokrasi, Ömer Halisdemir isimleri meclis üyelerince söz alınarak dile getirildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm fikir alışverişlerinden sonra Kenan Evren Bulvarı’nın adının Side’nin adıyla özdeşleşen, anlamı olan Nar olarak değiştirilmesini oylamaya sundu. Manavgat Belediye Meclis üyeleri, oy birliğiyle Kenan Evren Bulvarı’nın adını Side’nin anlamı olan “Nar Bulvarı” olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verdi.

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