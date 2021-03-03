Alanya’nın çöpü enerjiye dönüşüyor

Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’nde, Temmuz ayından bu yana toplam 81 bin 809 ton evsel katı atık bertaraf edildi. 19 Kasım’da çöpten elektrik üretimine de başlayan tesiste yaklaşık 2 bin 894,61 MW enerji üretildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci projelerinden biri olan Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Projesi, Alanya’nın çöp sorununu çözüyor. Alanya’nın yanı sıra Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş’un evsel katı atıklarının bertarafını gerçekleştirecek, tesis çöpten elektrik üretiyor.



81 bin ton evsel atık bertaraf edildi

Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’nin 1. etap depolama sahası, 13 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanarak çöp alımına başlamıştı. Tesiste 2020 yılı Temmuz ayından bu yana toplam 81 bin 809 ton evsel katı atık bertaraf edildi.



16 bin konutun ihtiyacı kadar elektrik

Tesisin enerji üretimine yönelik ünitelerinin inşaatı ise 19 Kasım’da tamamlandı. Tesiste o tarihten bu yana yaklaşık 2 bin 894,61 MW enerji üretildi. Nihai olarak günde 1000 ton evsel katı atık bertaraf kapasitesine ve saatlik 5.66 MW üretim kapasitesine sahip tesiste tam kapasitede 16 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretimi gerçekleştirilecek.

Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi Projesi kapsamında günlük bin ton çöp kapasiteli mekanik ayırma tesisi, 420 ton kapasiteli biyometanizasyon tesisi, saatlik 5.66 megavat kurulu güce sahip enerji üretim tesisi ve 10 ton kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisleri bulunuyor. Alanya’nın çöp sorununu ortadan kaldıracak tesis çöpten enerji de üretiyor.

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