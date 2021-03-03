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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazilerden Başkan Şahin’e ziyaret

İHA

Gazilerden Başkan Şahin’e ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Şube Başkanı Abdullah Yılmaz ve Gazi Necati Karaköse, Alanya Ticaret ve Saniye Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.
Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Şube Başkanı Abdullah Yılmaz ve Gazi Necati Karaköse, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Başkan Şahin’e, şehit ve gazi yakınlarına verdiği destekler dolayısıyla plaket takdim eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alanya Şube Başkanı Abdullah Yılmaz, “Mehmet başkanımdan Allah razı olsun. Her dönem olduğu gibi pandemi döneminde de bizi yalnız bırakmadı. Desteklerini esirgemedi. Ne zaman bir isteğimiz olsa geri çevirmiyor. Kendim ve üyelerim adına çok teşekkür ederim” dedi.

“Şehit ve gazi yakınlarını unutmadı”
Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere yardıma muhtaç ailelere büyük destekler verdiğini belirtti. Müdür Çelik, “Başkanımıza yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, ne zaman yardıma muhtaç birileri olsa başkanımız bir telefonla yardıma koşuyor. Daha önce olduğu gibi pandemi döneminde de yoksul ailelerimizin yardımına koştu. Şehit ve gazi yakınlarını unutmadı” diye konuştu.

Şahin: “Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak azdır”
Müdür Ahmet Çelik ile Gaziler Abdullah Yılmaz ve Necati Karaköse’yi ALTSO’da ağırlayan Başkan Şahin, şehit ve gazi yakınlarına yapılan desteklerin asli görevleri olduğunu vurguladı.
Başkan Şahin, ”Öncelikle ziyaretlerinden dolayı müdürümüze ve gazi büyüklerime teşekkür ederim. Şehitlerimiz, gazilerimiz, askerimiz ve polislerimiz olmasa biz bu cennet vatanda rahat nefes alamayız. Ben asıl bu vatan için yaptıkları hizmetler için gazilerimize çok teşekkür ederim. Onlar için ne yapsak azdır, Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

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