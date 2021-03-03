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Damadını ağır yaralayan kayınpedere ömür boyu hapis istendi

DHA

Damadını ağır yaralayan kayınpedere ömür boyu hapis istendi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kızı Duygu Çakoğlu'nu (30) rehin aldığı iddiası ile damadı Erdem Çakoğlu'nu bıçakla ağır yaralayan Mesut Köseoğlu (50) hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
Olay, 14 Ocak günü saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Çakoğlu ile eşi Duygu Çakoğlu arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre bıçağı alan Erdem Çakoğlu, eşi Duygu Çakoğlu'nu darbetti. Eşinin kendisini öldürmesinden korkan Duygu Çakoğlu, fırsatını bulup annesine mesaj attı ve eşinin kendisini rehin aldığını yazdı. Bunun üzerine evden çıkan Mesut Köseoğlu, kızının evinin bulunduğu sokağa geldi. Mesut Köseoğlu, binaya girmeye hazırlanırken damadı Erdem Çakoğlu ile karşılaştı. Burada çıkan kavgada Mesut Köseoğlu bıçakla bacağından, Erdem Çakoğlu ise boynundan ve başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Erdem Çakoğlu'nun başında bekleyen Mesut Köseoğlu, polise haber verdi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye götürülen Erdem Çakoğlu, tedavinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Mesut Köseoğlu ise tutuklandı.
'SALLAMA' İLE EVE GİTTİ
Mesut Köseoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Erdem Çakoğlu ile eşinin, zaman zaman tartıştıkları belirtildi. Olay günü yine çiftin evlerinde tartıştığı belirtilen iddianamede, Erdem Çakoğlu'nun eşini darbettiği, bıçakla tehdit ederek evden çıkmasına izin vermediği anlatıldı. Kadının, annesine mesaj atarak yardım istediği, annenin durumu eşi Mesut Köseoğlu'na ilettiği aktarılan iddianamede, kızına ulaşamayan sanığın 'sallama' diye tabir edilen bıçakla eve gittiği ifade edildi. İddianamede sanığın, dışarıya çıkan damadına, "Sen kimsin benim kızımı rehin alıyorsun" diyerek, bıçakla saldırdığı ve defalarca bıçakladığı öne sürüldü.
ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ
'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Mesut Köseoğlu ifadesinde, kızının gönderdiği, 'Polisi arayın, beni öldürecek' mesajı üzerine olayın yaşandığı eve gittiğini ve polisi aradığını ileri sürdü. Damadının kendisine, eşine ve kızına küfretmesi üzerine aralarında arbede yaşandığını iddia eden Mesut Köseoğlu, "Kendimi korumak için bıçağı aldım, arbede sırasında bıçak damadımın yüzüne değdi. Yüzünden kan gelmesi üzerine montu ile damadın yüzüne tampon yaptım" dedi. Mesut Köseoğlu, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu, bilerek damadını yaralamadığını öne sürdü.
'RÜYAYA ABARTILI TEPKİ VERDİ'
Mağdur sıfatıyla ifade veren Erdem Çakoğlu ise olay günü eşinin anlattığı rüyaya abartılı tepki vermesi nedeniyle eliyle eşinin boynundan hafif şekilde tuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:
"İddia edildiği gibi eşimi rehin alma olayı olmadı. Eşinin yönlendirmesiyle kayınpederim duygusal davrandığı için bana saldırdı. Gazete kağıdına sarılı döner bıçağını çıkartarak küfretti. Bıçakla defalarca sol diz altıma vurdu. Tehdit ve hakaret ederek bıçakla yüzüme sert şekilde vurdu. Eliyle bıçağı havaya kaldırarak, 'Ben yaptım, ben kestim. Kızımı rehin almıştı. Yurttan aldım, borçlarını ödedim. Çocuklarınıza sahip çıkın' diyerek bağırmaya devam etti."
Duygu Çakoğlu da iddianamede yer alan ifadesinde, eşinin kendisini darbettiğini ve bıçakla tehdit ederek dışarıya çıkmasına izin vermediğini belirtti. Çakoğlu, kavgadan sonra babasıyla birlikte yaralanan eşinin başına tampon yaptığını, eşinin kendisini tehdit etmek için kullandığı bıçağı da polise verdiğini söyledi.
Mesut Köseoğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-03-03 13:58:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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