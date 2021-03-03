Alanya’da ilk kez yapılan laparoskopik pyeloplasti ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde böbreklerinde aşırı ağrı şikayeti bulunan 42 yaşındaki Sonay Mertkollu, başvurduğu hastanede ilk kez kapalı yöntemle yapılan pyeloplasti ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Böbreklerinde aşırı ağrı şikayeti olan Sonay Mertkollu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Uçar tarafından yapılan tetkikler sonucu Mertkollu’nun sol böbrek ile böbrekten çıkan idrar yolu arasında bir darlık saplandı. Oluşan darlık nedeniyle böbrek fonksiyonları bozulan Mertkollu’nun onayı alınarak ameliyat kararı verildi. Hastanede ilk kez kapalı (laparoskopik) yöntemle yapılan pyeloplasti ameliyatıyla Mertkollu, eski sağlığına kavuştu.



“Bozulan böbrek fonksiyonlarının da yavaş yavaş normale dönmesini bekliyoruz"

Başarılı geçen operasyon sonrası bilgi veren Dr. Uçar, “Sol yan ağrısı şikayetiyle bize başvuran Sonay Hanım'ın yapılan tetkikler neticesinde sol böbrek ile böbrekten çıkan idrar yolu arasında bir darlık saptadık. Ameliyatta bu dar olan bölgeyi çıkartarak sağlam olan kısımlarını birbirine bağladık. Laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan operasyon sonrasında hastamın bozulan böbrek fonksiyonlarının da yavaş yavaş normale dönmesini bekliyoruz. Cerrahi bir ekip çalışması olan bu ameliyatta desteğini esirgemeyen Doç. Dr. Ali Akkoç’a çok teşekkür ederim” dedi.



“Ameliyatlar daha yaygın bir şekilde hastanemizde sürecek”

Hizmet ağının günden güne arttığına dikkati çeken Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise, “ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 3. basamak sağlık hizmetlerinin yenilenmesi, genişlemesi ve daha kaliteli, nitelikli bir hizmet ağına kavuşması adına elimizden geleni yapıyoruz. Genç ve dinamik kadromuzla birlikte hastanemizde daha önceden yapılmayan ameliyatları yapmaya devam ediyoruz. Laparoskopik ameliyatlar daha yaygın bir şekilde hastanemizde uygulanmaya devam edecektir. Ekibimize başarılı ameliyatlarından dolayı teşekkür eder, hastamıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Herkese sağlıklı günler dilerim” diye konuştu.

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