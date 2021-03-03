Başkana meclisten Bambus ve Narenciye desteği

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, mecliste, Bambus Koyu’nun ve kent merkezindeki en büyük yeşil alanlardan Narenciye Bahçesi’nin kente kazandırılması için yaptığı çağrıya tüm siyasi partiler destek verdi. Başkan Uysal, “Bu iki yeri biz halka açık tutmak, Muratpaşa halkının kullanımına sunmak istiyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantısı, Ümit Uysal başkanlığında, belediye meclis salonunda yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Uysal, Antalya'nın dünyaca ünlü falez bandında yer alan ve aynı zamanda ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı' statüsünde bulunan doğa harikası Bambus Koyu ve portakal ağaçlarının kesilmesiyle gündeme gelen Narenciye Bahçesi için meclise tarihi bir çağrıda bulundu. Başkan Uysal, “Bu iki yeri, biz halka açık tutmak, Muratpaşa halkının kullanımına sunmak istiyoruz” dedi.

Başkan Uysal, mecliste yaptığı konuşmada, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmama Enstitüsü (BATEM) bünyesinde tarımsal anlamda bir laboratuvar olarak çalışan ancak belli bir bölümü Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce kiralanan Demircika Mahallesi’ndeki Narenciye Bahçesi’nin kent merkezinin en büyük yeşil alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Başkan Uysal, son olarak portakal ağaçlarının kesilip çim ekilmesiyle gündeme gelen bu alanın botanik dokusunu ve bitki örtünü korumayı amaçladıklarını ve alanı çocuklarla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ümit Uysal, Bambus Koyu’nda ise kıyı kenar çizgisi içerisinde kalmış parsellerdeki en büyük hissedarın Muratpaşa Belediyesi olmasına rağmen bu doğa harikası koyun Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na 6 kez yapılan başvuruya rağmen belediyeye tahsisin ya da kiralamasının yapılmadığını söyledi. Bambus’ta tek amaçlarının koy ve plajı halkın kullanımına açarak belediyenin diğer plajlarında olduğu gibi mavi bayraklı hale getirmek olduğunu belirten Başkan Uysal, bekledikleri tek şeyin yasaların uygulanması olduğunun altını çizdi.

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda, bu konuda atılacak adımlarla ilgili CHP, AK Parti, İyi Parti ve MHP’li üyelerden oluşan belediye meclisinden destek istedi. Bu çağrıya, tüm siyasi partilerden meclis üyeleri olumlu karşılık verdi ve desteklerini ilan etti.

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