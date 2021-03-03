Kademeli normalleşme ile Kuran kursları yüz yüze eğitime başlıyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Covid19 salgınının mahallindeki seyri dikkate alınarak Kur'an kursu öğretim programlarında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yüz yüze eğitime geçilebileceği açıklandı. Antalya’da da Kuran kursları kademeli normalleşme ile yüz yüze eğitime geçiyor. Eğitimde ilçelerde salgının seyri dikkate alınacak ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilecek. Yüz yüze eğitime geçilmesine karar verilen Kur'an kursu öğretim programları Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Yüz Yüze Eğitim Hakkında” belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülecek.

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