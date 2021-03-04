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Mutasyonlar koronavirüs vaka sayısını artırdı, en çok İngiltere mutasyonu görüldü

DHA

Mutasyonlar koronavirüs vaka sayısını artırdı, en çok İngiltere mutasyonu görüldü


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'den bildirilen mutant virüslerin varlığıyla koronavirüs hastalığı sıklığının arttığının düşünüldüğünü belirterek, "Ülkemizde daha çok İngiltere'den gelen mutant virüs etkisini gösteriyor gibi duruyor. Az oranda Güney Afrika görülse de henüz Brezilya virüsüne rastlanmış değil" dedi.
AÜ Tıp Fakültesi´nde bulunan Covid-19 Laboratuvarı'nda koronavirüs hastalarından alınan numuneler özel odalarda işlemden geçiyor. PCR cihazına konulan numunelerden, 50 dakika sonra pozitif veya negatif olarak sonuç alınıyor. Son dönemde ortaya çıkan mutasyon nedeniyle geçen haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 laboratuvarlarına mutant virüs tespit kitleri ulaştırıldı. Mutasyon tespit kitlerinin gönderildiği yerlerden biri de AÜ Tıp Fakültesi Covid-19 Laboratuvarı oldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan vakaların tamamı mutasyon tespit kitleriyle yeniden çalışılıyor. Tarama çalışmasında pozitiflik saptanan örnekler, doğrulanmak amacıyla Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı'na gönderiliyor. Burada yapılan bir dizi analizle mutasyonlar doğrulanıp, yeni mutasyonların varlığı araştırılıp tespit ediliyor.
İNGİLTERE'DEN GELEN MUTANT VİRÜSÜ ETKİN
Demirören Haber Ajansı (DHA), mutasyonlu koronavirüsün tespit aşamasını AÜ Tıp Fakültesi Covid-19 Laboratuvarı'na girerek görüntüledi. AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'deki mutant virüs hakkında bilgi verdi. Koronavirüsün bir RNA virüs olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, bu nedenle virüsün mutasyona uğradığını anlattı. Son dönemde koronavirüs vaka sayısının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, "Ocak ayının sonundan itibaren bir şekilde hastalık sıklığının bazı bölgelerde daha yoğun arttığını görmekteyiz. Bunda şu an için açıklanabilen 3 ülke mutant virüsüyle ilgili bazı sıkıntıların olduğu düşünülüyor. Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'den bildirilen mutant virüslerin varlığıyla hastalığın sıklığının arttığı düşünülmektedir. Ülkemizde daha çok İngiltere'den gelen mutant virüs etkisini gösteriyor gibi duruyor. Az oranda Güney Afrika görülse de henüz Brezilya virüsüne rastlanmış değil. Şu ana kadar alınan verilerde daha çok İngiltere'den gelen mutant virüsün artan vakalarda yeri olduğu düşünülüyor" diye konuştu.
VAKA SAYISI EN ÇOK KARADENİZ'DE
Mutasyonların görülmesiyle birlikte vatandaşların koronavirüs tedbirlerine pek aldırış etmediğini aktaran Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Karadeniz'deki illerin vaka sayısı yüksekliğinin sebebinin yakın çevredeki kasabalarına veya köylerine hafta sonu ziyaretlerinin daha yoğun olduğuna ilişkin veriler var. Nispeten iklimi diğer yerlere göre daha yumuşak. Bu hareketliliğin payı olabilir. Diğer bölgelerde ise Doğu Anadolu'nun belli bölgelerinde oranların düştüğüne dikkat çekilmektedir. Antalya için belli bir oranda devam ediyor. 100 binde 78 gibi bir oran var. Çok fazla bir değişiklik son zamanda görmüyoruz" dedi.
'AŞILANMA BÜYÜK AVANTAJ'
Yaklaşık 6 milyon kişinin birinci doz aşısını yaptırdığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerindeki kişiler aşılandı. Öğretmenlerin aşılanması başlıyor. Sağlık çalışanlarının da ikinci aşılamaları tamamlandı. Bunlar bizim için birer avantaj. Çünkü bunlar ciddi risk gruplarıyla bu aşı oranlarının biraz daha yükselmesiyle birlikte daha başarılı bir strateji sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Herhalde burada herkesin başlangıçtan beri önlemlere riayet etmesinin büyük katkısı var. Bunlar, maskeyi düzgün kullanmak, mesafeye dikkat etmek ve el hijyenini yapmak" şeklinde konuştu.
COVİD-19 ÖNLEMLERİ, SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP VAKASINI AZALTTI
Önlemlerin farklı viral hastalıklara da katkısı olduğunu belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Biz bu yıl geçmiş yıllara göre diğer soğuk algınlığı ve grip gibi virüslere çok az rastladık. Bunda önemlerin büyük oranda katkısı olduğunu düşünüyoruz" dedi.Koronavirüste mutasyonların devam edebileceğini söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Mutasyonlara karşı mevcut aşılarla ilgili bir sorun yok, etkili görünüyorlar. Ancak yeni mutasyonların nasıl davranacağı konusunda çok fazla bir şey söylemek şu an için zor" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-03-04 07:53:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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