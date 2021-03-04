Antalya'da 577 okulda 795 polisin katılımıyla denetim Güvenli Okullar Projesi kapsamında denetimler başladı

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Güvenli Okullar Projesi kapsamında Antalya'da, 577 okulda, 795 polisin katılımıyla çocukların korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimler yapılıyor.

Güvenli Okullar Projesi kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü polis sorumluluk bölgesindeki okullar ile çevresindeki terör, asayiş, narkotik, trafik konulardaki öncelik dereceleri ile sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yapıları göz önünde bulundurularak analizler yapıldığı, okulların dört öncelik derecesine ayrıldığı ve okulların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çekildi.

Alınan tedbirler kapsamında, il merkezinde 316 okulda, 432 polis, okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak görevlendirildi. İl Genelinde ise 577 okulda 795 polis okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak görevlendirildi.

Okulların açıldığı 2 Mart 2021 günü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, okul çevrelerinde 47 park bahçe, 21 şans oyunu bayii, 32 işyeri denetlendi. Okul çevrelerinde faaliyette bulunan bakkal, büfe ve marketlere 18 yaşından küçük çocuklara sigara, alkol, uçucu madde satmamaları hususunda tebligat yapıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda çocuklar velileri ve iş yerilen broşürler dağıtıldığı bildirildi.

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