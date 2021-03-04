Oto galeride yangın çıktı lüks otolar alev alev yandı Üç otomobil küle döndü, üç otomobil zarar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto galeride yangın çıktı lüks otolar alev alev yandı Üç otomobil küle döndü, üç otomobil zarar gördü

İHA

Oto galeride yangın çıktı lüks otolar alev alev yandı Üç otomobil küle döndü, üç otomobil zarar gördü

Antalya'da lüks arabalarında bulunduğu oto galeride yangın çıktı. Yangında 3 otomobil tamamen kül olurken, 3 araç da alevlerden etkilendi.
Antalya'nın Serik ilçesinde gece saat 24.00 sıraların da D400 karayoluna üzerinde bir oto galeride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu oto galeride 3 araç tamamen küle dönerken diğer 3 araç ise kısmen alevlerden etkilendi. Adem Bülüç ve İbrahim Çeşme'ye ait oto galeride çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri geldi. Yangına 3 itfaiye aracı ile kısa sürede müdahale edilmesine rağmen oto galeride büyük maddi zarar oluştu. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da tapu dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’da tapu dolandırıcılığı operasyonunda 2 ...
Antalya'da helikopter ve drone ile denetim
YEREL HABERLER Antalya'da helikopter ve drone ile denetim
Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ...
Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü
YEREL HABERLER Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen ...
Antalya'da 577 okulda 795 polisin katılımıyla denetim Güvenli Okullar Projesi kapsamında denetimler başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 577 okulda 795 polisin katılımıyla ...
Bir saati yetersiz bulan çiftler, düğünü erteliyor
YEREL HABERLER Bir saati yetersiz bulan çiftler, düğünü erteliyor
Atlara dumanlı, davullu eğitim
YEREL HABERLER Atlara dumanlı, davullu eğitim
Mutasyonlar koronavirüs vaka sayısını artırdı, en çok İngiltere mutasyonu görüldü
YEREL HABERLER Mutasyonlar koronavirüs vaka sayısını artırdı, en çok ...
Turizmde üç talep: Aşı, kısa çalışma ödeneği ve yabancı personel
YEREL HABERLER Turizmde üç talep: Aşı, kısa çalışma ödeneği ve ...
Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ettiler Ekmek ve çerez paketlerini çalıp kaçtı, çalışanlar peşini bırakmadı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ...
Kademeli normalleşme ile Kuran kursları yüz yüze eğitime başlıyor
YEREL HABERLER Kademeli normalleşme ile Kuran kursları yüz yüze ...
Tütüncü “Kepez Meclisi sarı zarf almaz karar alır”
YEREL HABERLER Tütüncü “Kepez Meclisi sarı zarf almaz karar alır”
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Başkana meclisten Bambus ve Narenciye desteği
YEREL HABERLER Başkana meclisten Bambus ve Narenciye desteği
Antalya'da silahlı çatışmada korku dolu anlar yaşandı Olayda bir kadına çarpıp yere düşüren otomobilin ardından tüfekle kurşun yağdırıldığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı çatışmada korku dolu anlar ...
Manavgat'ta silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Manavgat'ta silahlı kavga kamerada
AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı temiz belgesiyle yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı temiz belgesiyle yüz ...
Elektrik teline takılan tavuk, kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrik teline takılan tavuk, kurtarıldı
Üç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Üç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Kontrollü normalleşme turizm sektörünü hareketlendirdi AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: "Özellikle Avrupa’dan ciddi anlamda bir ivme bekliyoruz” “Türkiye’siz ve Antalya’sız ne 2021’de ne de sonrasında bir turizm hareketi olamaz” “Türkiye, 2021 sezonunda da tercih edilen bir destinasyon olmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Kontrollü normalleşme turizm sektörünü ...
Alanya’da öğrenciler 2 ton 375 kilogram pil topladı
YEREL HABERLER Alanya’da öğrenciler 2 ton 375 kilogram pil topladı
Başkan Çetin: " Maliyetleri düşürücü yönde dolaylı vergi ve gümrük vergisi indirimlerinin gündeme alınması gerekiyor "
YEREL HABERLER Başkan Çetin: " Maliyetleri düşürücü yönde dolaylı ...
'Yaren Leylek'i beklerken muhteşem gün batımı
YEREL HABERLER 'Yaren Leylek'i beklerken muhteşem gün batımı
Alanya’da ilk kez yapılan laparoskopik pyeloplasti ameliyatı ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Alanya’da ilk kez yapılan laparoskopik pyeloplasti ...