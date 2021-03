Op. Dr. Mustafa Behram; “Hamilelikte tarama testleri ihmal edilmemeli” " Ensede cilt ile omurlar arasındaki sıvı değerlerinin tespitinde ultrason yapan kişinin tecrübesi, ultrason cihazı, fetüsün duruşu öremli" " Doğru değerlendirme yapılmazsa sonuç yanlış çıkar ve maalesef hayatınızın en mutlu olması gereken günler sizler için kabusa dönüşür”

Kadın hastalıkları doğum uzmanı Perinatolog Op. Dr. Mustafa Behram, gebelik döneminin hem anne hem bebeği açısından hayatın en önemli süreçlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, her ikisinin de sağlığı için yapılması gereken tarama testlerinin önemine dikkat çekti.

Gebelikte zeka testleri olarak da bilinen ikili ve üçlü (ya da dörtlü) tarama testlerinin genetik hastalıklar konusunda bilgi verdiğini belirterek, “İkili üçlü tarama testi 1114. haftalar arasında yapılmakla beraber tercih olarak 12.haftayı uygun görüyoruz., üçlü test ise ikinci trimesterde 1519. haftalar arasında yapılır. Detaylı ultrasonu yaptırmak koşulu ile ikili tarama testini yaptırdıysanız üçlü veya dörtü tarama testini yaptırmanıza gerek yoktur” dedi.

Kromozon bozuklarını kesin tespit etmek için de CVS ve amniyosentez tanı testleri yapıldığını kaydeden Op. Dr. Mustafa Behram, şunları kaydetti;



Gebelikte ikili Tarama Testi

“Gebelikte ikili tarama testi gebeliğin 1114. haftalar arasında ki tercih olarak 12. Haftayı istiyoruz. Down sendromu (trizomi 21), Edward sendromu (trizomi 18) riskini taramak için yapılır. Testin iki aşaması vardır. Birinci aşamada gebemizin kanında PAPPA (gebeliğe bağlı plazma protein A) ve hCG değerine bakılır. İkinci aşamada Ultrason ile fetal ensenin kalınlığı ve fetüsün CRL (başpopo mesafesi) ölçülür ve burun kemiği varlığı veya yokluğu not edilir.

ikili tarama testi ile gebeliğin erken döneminde genetik hastalıklar riski açısından annenin yaşa göre artış olup olmaması tespit edilerek ileri düzeyde tanı testi yapıp yapmamaya karar vermemizi sağlar. Test PAPPA, hCG, ense kalınlığı, anne yaşı, gebelik haftası ve burun kemiği değerlendirilerek fetüsün genetik olarak riskli olup olmadığı kararı verilir. Sonuç 1/230 oranının üzerinde ise tanı testleri yapılmasını öneririz. Asla unutulmamalıdır ki bu test tarama testidir ve sadece risk değerini belirtir asla tanı koydurmaz. .

2'li taramayı artık herkese önermekteyiz ve taramayı yaptırmanın anneye ya da fetüse riski yoktur.. tarama ile annenin kanındaki PAPPA, hCG değerleri ultrason ile fetüsün CRL ve ense kalınlığı ölçümü, fetusun nazal kemiğinin varlığı tespiti, annenin yaşı ve son adet tarihine göre risk hesaplaması yapılır ve çıkan değerler annenin yaşına göre olan genetik hastalık riski ile karşılaştırılarak tanı testi amniyosentez veya cvs açısından değerlendirilir. Riskimiz düşük ise herhangi bir şey yapmaya gerek olmaz, yüksek ise tanı testi olan amniyosentez veya cvs yapılır.

PAPPA fetusun plasentası tarafından sentez edilen protein olup gebelik haftası ile değeri yükselir. hCG de yine aynı şekilde fetüsün eşi tarafından üretilip 910 hafta da zirve değerlere ulaşıp 1415 haftaya kadar belli bir değere düşüp gebeliğin sonuna kadar plato çizer.

Ense kalınlığı ultrason ile değerlendirilir. Ensede cilt ile omurlar arasındaki sıvı değerlendirilir. Değerlendirme için ultrason yapan kişinin tecrübesi, ultrason cihazı, fetüsün duruşu önemlidir. Doğru değerlendirme yapılmazsa sonuç yanlış çıkar ve maalesef hayatınızın en mutlu olması gereken günler sizler için kabusa dönüşür. İkiz gebelikler için PAPPA ve hCG değerlerinin özel hesaplaması mevcut olup sadece belli merkezlerde yapılmaktadır.”

