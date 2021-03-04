Op. Dr. Mustafa Behram; “Hamilelikte tarama testleri ihmal edilmemeli” " Ensede cilt ile omurlar arasındaki sıvı değerlerinin tespitinde ultrason yapan kişinin tecrübesi, ultrason cihazı, fetüsün duruşu öremli" " Doğru değerlendirme yapılmazsa sonuç yanlış çıkar ve maalesef hayatınızın en mutlu olması gereken günler sizler için kabusa dönüşür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Mustafa Behram; “Hamilelikte tarama testleri ihmal edilmemeli” " Ensede cilt ile omurlar arasındaki sıvı değerlerinin tespitinde ultrason yapan kişinin tecrübesi, ultrason cihazı, fetüsün duruşu öremli" " Doğru değerlendirme yapılmazsa sonuç yanlış çıkar ve maalesef hayatınızın en mutlu olması gereken günler sizler için kabusa dönüşür”

İHA

Op. Dr. Mustafa Behram; “Hamilelikte tarama testleri ihmal edilmemeli” " Ensede cilt ile omurlar arasındaki sıvı değerlerinin tespitinde ultrason yapan kişinin tecrübesi, ultrason cihazı, fetüsün duruşu öremli" " Doğru değerlendirme yapılmazsa sonuç yanlış çıkar ve maalesef hayatınızın en mutlu olması gereken günler sizler için kabusa dönüşür”

Kadın hastalıkları doğum uzmanı Perinatolog Op. Dr. Mustafa Behram, gebelik döneminin hem anne hem bebeği açısından hayatın en önemli süreçlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, her ikisinin de sağlığı için yapılması gereken tarama testlerinin önemine dikkat çekti.
Gebelikte zeka testleri olarak da bilinen ikili ve üçlü (ya da dörtlü) tarama testlerinin genetik hastalıklar konusunda bilgi verdiğini belirterek, “İkili üçlü tarama testi 1114. haftalar arasında yapılmakla beraber tercih olarak 12.haftayı uygun görüyoruz., üçlü test ise ikinci trimesterde 1519. haftalar arasında yapılır. Detaylı ultrasonu yaptırmak koşulu ile ikili tarama testini yaptırdıysanız üçlü veya dörtü tarama testini yaptırmanıza gerek yoktur” dedi.
Kromozon bozuklarını kesin tespit etmek için de CVS ve amniyosentez tanı testleri yapıldığını kaydeden Op. Dr. Mustafa Behram, şunları kaydetti;

Gebelikte ikili Tarama Testi
“Gebelikte ikili tarama testi gebeliğin 1114. haftalar arasında ki tercih olarak 12. Haftayı istiyoruz. Down sendromu (trizomi 21), Edward sendromu (trizomi 18) riskini taramak için yapılır. Testin iki aşaması vardır. Birinci aşamada gebemizin kanında PAPPA (gebeliğe bağlı plazma protein A) ve hCG değerine bakılır. İkinci aşamada Ultrason ile fetal ensenin kalınlığı ve fetüsün CRL (başpopo mesafesi) ölçülür ve burun kemiği varlığı veya yokluğu not edilir.
ikili tarama testi ile gebeliğin erken döneminde genetik hastalıklar riski açısından annenin yaşa göre artış olup olmaması tespit edilerek ileri düzeyde tanı testi yapıp yapmamaya karar vermemizi sağlar. Test PAPPA, hCG, ense kalınlığı, anne yaşı, gebelik haftası ve burun kemiği değerlendirilerek fetüsün genetik olarak riskli olup olmadığı kararı verilir. Sonuç 1/230 oranının üzerinde ise tanı testleri yapılmasını öneririz. Asla unutulmamalıdır ki bu test tarama testidir ve sadece risk değerini belirtir asla tanı koydurmaz. .
2'li taramayı artık herkese önermekteyiz ve taramayı yaptırmanın anneye ya da fetüse riski yoktur.. tarama ile annenin kanındaki PAPPA, hCG değerleri ultrason ile fetüsün CRL ve ense kalınlığı ölçümü, fetusun nazal kemiğinin varlığı tespiti, annenin yaşı ve son adet tarihine göre risk hesaplaması yapılır ve çıkan değerler annenin yaşına göre olan genetik hastalık riski ile karşılaştırılarak tanı testi amniyosentez veya cvs açısından değerlendirilir. Riskimiz düşük ise herhangi bir şey yapmaya gerek olmaz, yüksek ise tanı testi olan amniyosentez veya cvs yapılır.
PAPPA fetusun plasentası tarafından sentez edilen protein olup gebelik haftası ile değeri yükselir. hCG de yine aynı şekilde fetüsün eşi tarafından üretilip 910 hafta da zirve değerlere ulaşıp 1415 haftaya kadar belli bir değere düşüp gebeliğin sonuna kadar plato çizer.
Ense kalınlığı ultrason ile değerlendirilir. Ensede cilt ile omurlar arasındaki sıvı değerlendirilir. Değerlendirme için ultrason yapan kişinin tecrübesi, ultrason cihazı, fetüsün duruşu önemlidir. Doğru değerlendirme yapılmazsa sonuç yanlış çıkar ve maalesef hayatınızın en mutlu olması gereken günler sizler için kabusa dönüşür. İkiz gebelikler için PAPPA ve hCG değerlerinin özel hesaplaması mevcut olup sadece belli merkezlerde yapılmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oto galeride yangın çıktı lüks otolar alev alev yandı Üç otomobil küle döndü, üç otomobil zarar gördü
YEREL HABERLER Oto galeride yangın çıktı lüks otolar alev alev ...
Alanya’da tapu dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’da tapu dolandırıcılığı operasyonunda 2 ...
Antalya'da helikopter ve drone ile denetim
YEREL HABERLER Antalya'da helikopter ve drone ile denetim
Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ...
Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü
YEREL HABERLER Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen ...
Antalya'da 577 okulda 795 polisin katılımıyla denetim Güvenli Okullar Projesi kapsamında denetimler başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 577 okulda 795 polisin katılımıyla ...
Bir saati yetersiz bulan çiftler, düğünü erteliyor
YEREL HABERLER Bir saati yetersiz bulan çiftler, düğünü erteliyor
Atlara dumanlı, davullu eğitim
YEREL HABERLER Atlara dumanlı, davullu eğitim
Mutasyonlar koronavirüs vaka sayısını artırdı, en çok İngiltere mutasyonu görüldü
YEREL HABERLER Mutasyonlar koronavirüs vaka sayısını artırdı, en çok ...
Turizmde üç talep: Aşı, kısa çalışma ödeneği ve yabancı personel
YEREL HABERLER Turizmde üç talep: Aşı, kısa çalışma ödeneği ve ...
Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ettiler Ekmek ve çerez paketlerini çalıp kaçtı, çalışanlar peşini bırakmadı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ...
Kademeli normalleşme ile Kuran kursları yüz yüze eğitime başlıyor
YEREL HABERLER Kademeli normalleşme ile Kuran kursları yüz yüze ...
Tütüncü “Kepez Meclisi sarı zarf almaz karar alır”
YEREL HABERLER Tütüncü “Kepez Meclisi sarı zarf almaz karar alır”
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Başkana meclisten Bambus ve Narenciye desteği
YEREL HABERLER Başkana meclisten Bambus ve Narenciye desteği
Antalya'da silahlı çatışmada korku dolu anlar yaşandı Olayda bir kadına çarpıp yere düşüren otomobilin ardından tüfekle kurşun yağdırıldığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı çatışmada korku dolu anlar ...
Manavgat'ta silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Manavgat'ta silahlı kavga kamerada
AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı temiz belgesiyle yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı temiz belgesiyle yüz ...
Elektrik teline takılan tavuk, kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrik teline takılan tavuk, kurtarıldı
Üç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Üç gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Kontrollü normalleşme turizm sektörünü hareketlendirdi AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: "Özellikle Avrupa’dan ciddi anlamda bir ivme bekliyoruz” “Türkiye’siz ve Antalya’sız ne 2021’de ne de sonrasında bir turizm hareketi olamaz” “Türkiye, 2021 sezonunda da tercih edilen bir destinasyon olmaya devam edecek”
YEREL HABERLER Kontrollü normalleşme turizm sektörünü ...
Alanya’da öğrenciler 2 ton 375 kilogram pil topladı
YEREL HABERLER Alanya’da öğrenciler 2 ton 375 kilogram pil topladı
Başkan Çetin: " Maliyetleri düşürücü yönde dolaylı vergi ve gümrük vergisi indirimlerinin gündeme alınması gerekiyor "
YEREL HABERLER Başkan Çetin: " Maliyetleri düşürücü yönde dolaylı ...
'Yaren Leylek'i beklerken muhteşem gün batımı
YEREL HABERLER 'Yaren Leylek'i beklerken muhteşem gün batımı