Antalya sakinleri yeni evlerine taşınıyor; 13 blok daha teslime hazır



ANTALYA, (DHA)Antalya Büyükşehir Belediyesi´nin desteğiyle iskan işlemleri tamamlanan, Sur Yapı´nın 8 milyar liralık yatırım bütçesiyle hayata geçirdiği Sur Yapı Antalya Projesi´nde 13 blokun daha teslimi başlıyor. Böylece Park Etabı 9 blokta yer alan 606 dairenin ardından 13 blokun bulunduğu E Parsel´deki daire sahipleri de evlerine taşınacak.Sur Yapı´nın 8 milyar liralık yatırım bütçesiyle hayata geçirdiği Sur Yapı Antalya Projesi´nin ilk etabı olan Park Etabı´nda, 6 bin 417 konutun teslimlerine 2020 Haziran ayında başladı. Projenin kademeli olarak tamamlanan diğer parsellerinde de teslimler devam ediyor. Park Etabı´ndaki E parselinin iskan işlemleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı´yla koordineli şekilde tamamlandı. D parsel için de kısa sürede iskan işlemlerine başlanacak."13 BLOKTA DAHA YAŞAM BAŞLIYOR"Sur Yapı Antalya Büyükşehir Belediyesi´nin de desteği ile E Parselde bulunan 13 bloktaki 906 dairenin inşaat ve iskan süreçleri tamamlandı. Bu bloklarda evi olanlar artık evlerine taşınabilecek. Projenin önemli bir kısmında daha yaşam başlayacak. KALAN BLOKLARLA İNŞAAT TÜM HIZIYLA SÜRÜYORSur Yapı Antalya Projesi´nde bir yandan yaşam başlarken diğer etaplarda da çalışmalar hızla ilerliyor. Yine inşaatın tamamlandığı 13 bloklu D Parselin önümüzdeki günlerde iskanı alınarak taşınma süreçleri başlayacak."906 AİLE DAHA HAYALLERİNDEKİ EVE TAŞINABİLECEK"Konuyla ilgili bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Antalya´da inşa ettiğimiz yeni şehir adım adım gerçeğe dönüşüyor. Antalya projemizin ilk etabı olan Park Etabı´nın 606 daireden oluşan 9 bloklu A parselinde, 2020 Haziran ayında teslimlerle birlikte yaşamı başlatmıştık. Ev hayallerine ilk kavuşanlar bir süredir yaşamaya devam ederken ailemize yenileri de ekleniyor. Şimdi 906 dairelik 13 bloktan oluşan E parselinin de inşaatını tamamlayarak teslimine başlamış bulunuyoruz" dedi."ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ´NE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ"Elmas sözlerine şöyle devam etti:"Hızla inşaat yapmanın yanında iskan ve yasal süreçlerin de hızlı gerçekleşmesi bizden mutlu haber bekleyenler için büyük önem arz ediyor. Başta Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere tüm Kent Estetiği Daire Başkanlığı çalışanlarına bu süreçte bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Ortaya çıkarılan bu emek ile 906 aile daha hayallerindeki evlerine daha hızlı taşınma imkanı bulacak. Taşınmalar da istenilen zamanda başlayacak ve ailemize yeni üyeler katılacak. İnşaatın tamamlandığı 912 daireden oluşan 13 blokluk D parselimizin de kısa sürede iskan sürecine geçeceğiz.""40 BİN SUR YAPILI İLE BÜYÜK BİR AİLEYİZ"Z. Altan Elmas; 40 bin kişilik Sur Yapı Ailesine yeni üyelerin katılımıyla ilgili olarak, Sur Yapı için ev olgusunun anlam ve değerine dikkat çekti:"Ev olgusu, bizi birbirimize bağlayan en önemli unsurlardan biridir. Yaşamdan ölüme kadar geçirdiğimiz tüm süreçlerde evimiz bir anı sandığımızdır aslında; komşularımızı ağırladığımız, bayram ziyaretleri yaptığımız, sevgiyle çoğaldığımız, akşam olunca dönmek istediğimiz, çocuğumuzun doğduğu, büyüdüğü yerdir. Biliyoruz ki, hiçbir yer ev kadar huzurlu ve rahat hissettiremez kimseyi. Bugün 40 bin Sur Yapılı ile büyük bir aileyiz. Ailemize yeni üyeler katılıyor. Bizler, çok büyük projelerle inşa ettiğimiz evlere sadece sağlam duvarlar örmekle kalmıyoruz, her yeni Sur Yapılıya yepyeni bir yolculuğun da kapılarını aralıyoruz. Bu yolculukta ise aslında inşa ettiğimiz şeyin dört duvardan öte bir `hayat´ olduğu bilinciyle hareket ediyor ve aslında hayalleri gerçekleştirdiğimizi asla unutmuyoruz."SUR CADDE; "ANTALYA´NIN ŞANZELİZESİ"Şirketten yapılan açıklamada, "Sur Yapı Antalya Projesi´nin içerisinde yer alan Sur Cadde, cadde konsepti, modern mimarisi, cafe-restoranları ve hem daire hem ofis kullanımına uygun konutları ile Sur Yapı Antalya´nın ticaret ve yaşam merkezi haline geliyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde´de inşaat hızla ilerliyor" ifadeleri yer aldı.TURKUAZ SİTESİ; "SUYLA GELEN MEDENİYET"Sur Yapı Antalya Projesi´nin merakla beklenen Turkuaz sitesinin inşasının da hızla devam ettiği açıklandı. Açıklamada, " `Suyla gelen medeniyet´ temasının hakim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye´nin markası Antalya´da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor. Turkuaz etabında inşaat hızla ilerliyor" ifadeleri yer aldı."TESLİME KADAR SADECE TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI"Sur Yapı´nın isteyen herkes ev sahibi olabilsin diye teslime kadar sadece taksit ödemeli yeni bir kampanya başlattığı belirtilerek, "Ara ödemenin olmadığı kampanya kapsamında konut alıcıları, peşinat ödemesini evlerini teslim aldıktan sonra yapıyor. Antalya Projesi´nde de geçerli olan kampanya teslim öncesi peşinatsız, ara ödemesiz, 0,99 özel kredi oranıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor" denildi."UYGUN ÖDEME PLANI SUNULUYOR"Kampanya dahilinde sunulan tamamı taksitli ödeme seçeneğinden yararlanmak isteyenler için örneğin; Antalya Projesi Park Etabı´nda yer alan 118,5 metrekare, 2+1, 669 bin TL´lik bir dairenin yüzde 20´lik peşinatı (133 bin 800 TL) ilk etapta alınmıyor. Kalan yüzde 80´ini (535 bin 200 TL) üzerinden 120 aylık sabit taksit uygulamasıyla ayda 7 bin 641 TL ödeme ile ev sahibi olunuyor. Peşinat alımı ise daire teslim edildikten sonra gerçekleşiyor.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Merkez DHA

2021-03-04 11:47:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.