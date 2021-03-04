AK Parti, Cemil Meriç Kitaplığına 4 binden fazla eser bağışladı

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı da, 4 binden fazla kıymetli eser bağışladı.

DokumaPark’ta müze konseptinde hizmet verecek olan Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap yağıyor. Antalya’nın dört bir tarafından binlerce kitap bağışının yapıldığı Cemil Meriç Kitaplığı’na AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı da, birbirinden kıymetli eserler bağışladı. AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nihal Ünal ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Yavuz, bağışlanan 4 binden fazla seçkin eseri Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim etti. Cemil Meriç Kitaplığı’na bağışlarından dolayı AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı’na teşekkür eden Başkan Tütüncü, heyecanla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda bir açılışa hazırlandıklarını bildirdi.



“Kütüphaneye 100 binden fazla kitap”

DokumaPark’ta bulunan müze konseptindeki Cemil Meriç Kitaplığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılacağını hatırlatan Tütüncü, “Özenle oluşturduğumuz kütüphanemiz 100 binden fazla kitapla açılacak. AK Parti Muratpaşa ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız ve gençlik kolları başkanımız çok anlamlı, çok güzel bir bağışa imza attılar. Hepimizin gönüllerini şenlendirdiler. Kütüphanemize 4 binden fazla kitap bağışlayarak bize muhteşem bir enerji, büyük bir güç aktardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu ateşi yakan, Muratpaşa’nın hanımefendileri ve gençleri oldu. Çok değerli ilçe başkanımızda onlara büyük bir katkı koydu, onları koordine etti. Muratpaşa takımımız çok güzel, çok güçlü bir takım. Biz onlarla gurur duyuyoruz. İstikbale dair onlardan beklentilerimiz çok yüksek. Vatandaşlarımızın daha güzel bir yaşam ortamına, imkânına sahip olabilmesi için onların yapacağı kocaman işler var. Muratpaşa'daki büyük dönüşümü, büyük gelişimi onlar ateşleyecekler. Onlar Muratpaşa’da çağın ateşini yakanlar olarak tarihe geçecekler. Ben Muratpaşa teşkilatımızın kademelerine, zarafetleriyle kadın kollarına, enerjileri ve dinamizmleriyle gençlik kollarımıza yol açıklığı, başarılar diliyorum. Bu güzel kitap bağışları içinde çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Çok büyük ve harika bir kütüphane”

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, “Kepez Belediye BaşkanıHakan Tütüncü, bu projeyi başlattığında kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bizlerde bir kitapta olsa katkıda bulunmak istiyoruz diyerek, bu projeye başladılar. Kütüphane için 4 bini aşkın kitap getirdik. Çok büyük ve çok harika bir kütüphane olacağını umut ediyoruz, bizde takip ediyoruz. Hakan Başkan, Antalya’mıza, Kepez’imize harika projelere imza attı. Burada da heyecanla 19 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Muratpaşalıları da Kepez Belediyemizin açtığı kütüphaneye davet ediyoruz” diye konuştu.



Konuşmaların ardından AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı, 4 binden fazla kitabı Cemil Meriç Kitaplığı’nın raflarında yerini alması için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim etti.

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