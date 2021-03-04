Oynadığı tüfek ateş alan genç hayatını kaybetti

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Korkuteli ilçesinde babasına ait tüfekle oynayan genç tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Korkuteli’ne bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Niyazi Küçük, evde kimsenin olmadığı bir anda babasına ait av tüfeğini oynarken av tüfeği bir anda ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Niyazi Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük’ün cenazesi otopsi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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