Manavgat'da pandemi denetimi

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kademeli yeni normalleşme kararları doğrultusunda yeniden faaliyete geçen iş yerlerinde denetim yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında lokanta, pastane, kafe, kahvehane, kahvaltı salonları ve çay bahçelerinde çalışma saatleri ve müşteri kapasiteleri konusunda bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi. Denetim ve bilgilendirme çalışmasında iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile müşteri kotası ve HES kodu uygulaması zorunluluğu esnaflara detaylı bir şekilde anlatıldı. Kuralların uygulanması için gerekli denetimleri ara vermeden devam ettireceklerini ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kademeli yeni normalleşme sürecinde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu. Başkan Şükrü Sözen, “ İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında, esnafımızı uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirerek denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Manavgat Belediyesi, kent halkının sağlığı için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yerine getirmeye devam edecektir” dedi.

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