Antalya Festival Çarşısı'nda yangın (1)

Altın fiyatları ne kadar oldu?

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ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çarşıda 2017 yılında da yangın çıkmış, 150 iş yeri kullanılmaz hale gelmişti.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-03-04 15:00:37



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