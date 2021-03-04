Karla kaplanan yollar açılıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Kumluca, Elmalı ve Akseki’de karla kaplanan grup yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıyor. Ekipler, Korkuteli ilçesine bağlı Karabayır, Ulucak, İmecik, Avdan, Güzle, Beğiş, Osmankalfalar, Kızılaliler, Bahçeyaka, Yazır (Güzle) mahallelerinde yoğun kar yağışıyla kapanan yolları ulaşıma açtı.

Kumluca ilçesine bağlı Kuzca, Büyükalan grup yolunda ve Elmalı ilçesine bağlı Ovacık grup yolunda ve Akseki’de de karla mücadele çalışması yapıldı. Kırsal hizmetler ekipleri, grup yollarında greyderlerle kar küreme çalışması yaparak mahallelerde ulaşımı yeniden sağladı. Ekiplerin, herhangi bir olumsuzluğa karşın nöbetleri devam ediyor.

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