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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Özer’den dinamik denetim

İHA

Kaymakam Özer’den dinamik denetim

Döşemealtı’nda kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modelinin ilk uygulaması İlçe Kaymakam’ı Nuri Özder yönetiminde gerçekleştirildi. Kaymakam ve beraberindeki denetleme ekibi bir restoran girişinde HES kodlarını gösterip ateş ölçümünden sonra içeri girip denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 14 maddelik genelgeye istinaden oluşturulan denetim ekibi ilk uygulamasına Kaymakam Nuri Özder’in yanı sıra Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Yörük, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Atmaca, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kasapoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr Duygu Kapar ve Esnaf Odası temsilcileri katıldı. Nuri Özder dinamik denetim modelinin ilk uygulamasında bir restoran girişinde HES kodu uygulamasını kullandı. Görevliler Kaymakam Özder, Belediye Başkan Yardımcısı Yörük ve beraberindekilerin HES kod okutmalarını yapıp ateşlerini ölçtükten sonra denetim için içeri aldılar.
Kahvehane, restoran, kafe, berber, lokanta ve market gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, Kurallara riayet edilmesi aksi takdirde ihlal eden kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanacağı uyarısı yapıldı. Kaymakam Nuri Özder, İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle Kaymakamlık bünyesinde denetim ekipleri oluşturulduğunu açıkladı. Özder, “Ekiplerimiz düzenli olarak her gün sahada olacak ve kontrollü normalleşme döneminde tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol edecek. Dinamik denetim modelinde kurallara uymayanlara kanunlar çerçevesinde cezai işlem yapılacak” dedi.

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