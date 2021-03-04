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Kaçırıldı denilen genç kız gönüllü çıktı Polisin Tarsus'ta bulduğu genç kız şikayetçi olmadı, şüpheli serbest bırakıldı 18 yaşındaki Rima, çektiği video ile keni isteğiyle gittiğini duyurdu

İHA

Kaçırıldı denilen genç kız gönüllü çıktı Polisin Tarsus'ta bulduğu genç kız şikayetçi olmadı, şüpheli serbest bırakıldı 18 yaşındaki Rima, çektiği video ile keni isteğiyle gittiğini duyurdu

Antalya'da babasının kaçırıldığı gerekçesiyle polis merkezine başvuruda bulunduğu genç kızın evlenmek amacıyla gönüllü olarak gittiği ortaya çıktı. Polisin ulaştığı genç kız şikayetçi olmadı ve evlenmek amacıyla gönüllü olarak gittiğini söyledi.

Baba şikayetçi oldu
Eşi ve 3 kızıyla Manavgat’ta yaşayan yabancı uyruklu Mustafa Haffar, 16 yaşındaki kızının kaçırıldığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu. İddiaya göre geçtiğimiz Pazartesi akşamı Emek Mahallesi Barbaros Caddesi’ndeki evlerine gelen Rima Haffar'ın çalıştığı poşet dükkanının sahibi, Rima’yı İstanbul’da yaşayan bir arkadaşı için ailesinden evlilik amacıyla istedi. Baba Mustafa Haffar, kızının yaşının küçük olduğunu söylerken, yine de Suriye’de yaşayan aile büyükleriyle görüşmek ve aile içerisinde istişare yapmak amacıyla istemeye gelenlerden süre istedi. Salı sabahı işe giden Rima akşam eve gelmeyince baba Mustafa Haffar, iş yeri sahibini arayarak kızının eve gelmediğini söyledi. İş yeri sahibi de Rima’nın önceki gece kendisini isteyen arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gittiğini söyledi.

Şikayetçi oldu
Akşam saatlerinde Suriyeli ailenin oturduğu evin önüne gelen iş yeri sahibinin, baba Mustafa Haffar’ı tehdit ederek, ‘istediğin yere şikayet et’ demesi üzerine baba Mustafa Haffar, dün gece yarısı Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kızının kaçırıldığını, hayatından endişe duyduğunu belirterek kaçıranlardan şikayetçi oldu.
Gazetecilere tercüman aracılığıyla açıklama yapan Mustafa Haffar, Manavgat’a geldiklerinde mobilya atölyesinde çalıştığını, bel fıtığı geçirdiğini belirterek, “Tüm aile kızımın getireceği para ve hayırseverlerin desteğiyle yaşıyoruz. Önceki akşam kızımın patronu ve onun İstanbul’da çalışan bir arkadaşı bize geldiler ve kızımı istediler. Ben de kızımın yaşının küçük olduğunu, Suriye’deki aile büyüklerine danışmak, aile içerisinde istişare yapmak istediğimi söyledim. Evimizde çay ikram ettik, konuştuk ve gittiler. Onlar gittikten sonra kızımla da konuştum, paramızın olmadığını ve düğün yapamayacağımızı söyledim” dedi.

Kızının hayatından endişe ettiğini söyledi
Kızının sabah işe gittiğini belirten Haffar sözlerini şöyle sürdürdü: “Akşam olunca kızım eve gelmedi. Ben de kızımın eski patronunu arayarak, Rima’nın eve gelmediğini yerini bilip bilmediğini sordum. Bir süre sonra evimizin önüne gelen işyeri sahibi benim boğazıma sarılarak tehdit etti. Bana, ‘Git istediğin yere şikayet et. Burada kanun yok, adalet yok’ dedi. Ben de karakola geldim ve şikayetçi oldum. Yetkililerden, hayatından endişe ettiğim kızımın bulunmasını istiyorum.”

Kızı Tarsus'ta bulundu
Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen polis, babanın bilgisine başvurdu. Baba Abdullah Haffar'ın şikayetçi olması üzerine Rime Haffar'ın aynı iş yerinde birlikte çalıştığı Z.E. ile evlenmek amacı ile Mersin'in Tarsus ilçesine gittiği bilgisine ulaştı. Şüpheli Z.E., kendisine telefonla ulaşan polise Tarsus ilçesinde olduklarını, Rime Haffar'ın kendi rızası ile yanında olduğunu, evlenmek amacı ile Tarsus'a geldiklerini söyledi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne Z.E. ile mağdur Rime Haffar birlikte giderek kendi rızaları ile birlikte evlenmek amacı ile gittiklerini bildirdiler. Rime Haffar Z.E.'den şikayetçi olmazken ifadeleri alınarak serbest bırakıldılar.
Rima Haffar, olayın üzerine kendi rızasıyla gittiğini evlenmek istediğini ve çok mutlu olduğunu anlatan bir video çekip yayınladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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