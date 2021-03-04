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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan makaron operasyonu

İHA

Jandarmadan makaron operasyonu

Antalya'da sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yapan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Kemer JASAT Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemer İlçesi Göynük Mahallesi'nde bir tütüncüye baskın yapıldı. O.U isimli şahsın satışa hazırlanmış halde 6 bin 380 adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yaptığı belirlenirken 14 kilogram açıkta sarmalık kıyılmış tütün tespit edildi. O.U.'ya toplam 698 TL idari yaptırım cezası uygulanırken yakalanan malzemelere el konuldu. İfadesi alınan O.U. serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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