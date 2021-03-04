Antalyaspor'dan VAR tepkisi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Fenerbahçe karşılaşması sonrası VAR hakemlerine tepki gösterdi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda 11 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından hakemlerle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

"VAR kimin için var" başlığıyla bildirilen açıklamada Yılmaz, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında öncelikle teknik ekibi ve futbolcularını kutladığını kaydetti.

Süper Lig’de 1000’inci gollerini attıkları, 55 yıllık tarihlerinde yenilmezlik serisi rekoru kırdıkları bir karşılaşmada Antalya'ya galibiyetle dönmek istediklerini ifade eden Yılmaz, "Ancak, karşılaşmada 10 önde olduğumuz sırada, Amilton’a ceza sahası içinde yapılan hareketin ikinci yarıda VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı kararı ile karşılaştırıldığında daha net penaltı olması gerekirdi. VAR sisteminin daha adaletli değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Rakip kalecinin futbolcumuz Veysel’i önce formasından çekip ardından yumruk atmasını maçın hakeminin o kalabalıkta görmemesini anlayabiliyoruz ancak VAR’ın neden uyarmadığını sorgulamanın hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bizler tüm bunlara öncülük yapacak olanların futbolu yönetenler olduğuna inanırken, ev sahibi ekibin yöneticilerinin futbolcularımıza galiz küfürler etmesini, şaşkınlıkla izledik. Ayrıcalık değil, hakkaniyet istiyoruz. Kavga ve küfür değil, centilmenlik ve dostluk istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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