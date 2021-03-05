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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'

DHA

Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir tarım firması tarafından yurt dışından fidan olarak ithal edilerek yetiştirilen, toprağa ihtiyaç duymayan 'hava çiçeği', kadınların yeni gözde çiçeği oldu. Topraksız olduğu için özellikle ev ortamında dekoratif çiçek olarak tercih edilen hava çiçeğinden 10 bin adet üretilerek dağıtıma hazır hale getirildi.
Antalya'da dekoratif çiçekler üzerine üretim ve dağıtım yapan Ün Tarım Çiçekçilik'in, yurt dışından fide olarak getirilip yetiştirdiği hava çiçeği (Tillandsia), kadınların yeni gözde çiçeği oldu. 10 bin adet yetiştirilerek değişik dekoratif eşyaların içine konularak satışı yapılan hava çiçeği, toprağa ihtiyaç duymaması nedeniyle böceklenme, sineklenme ve hastalanma riski bulunmuyor.
Firma sahibi Haydar Bülent Yıldırım, hava çiçeğinin İspanya'dan geldiğini, yosun familyasının bir üyesi olduğunu anlattı. Hava çiçeğiyle kadınların yeni yeni tanıştığını söyleyen Yıldırım, topraksız çiçeklerin avantajlı yanlarını şöyle anlattı:
"Hava çiçeği, yosun familyasından bir çiçek. Toprağa hiç ihtiyacı yok. Sadece haftada birkaç kez fısfıs su ile yaşayabiliyor. Uzayıp giden, çok güzel bir dekoratif çiçek. Topraksız olduğu için gübre ihtiyacı da olmuyor. Bununla birlikte sineklenme ile hastalanma riski hiç yok. Bu ürün bize fide olarak İspanya'dan geliyor. Hava çiçeğinin üretimini yapıp dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlk parti olarak 10 bin adet yetiştirdik. Her yeni üretim bandında bu sayı artacak. Bu çiçekleri değişik dekoratif ürünlerin içine koyarak dağıtımını yapıyoruz. Oldukça popüler bir çiçek haline geldi."
Kullanılan dekoratif eşyalara göre ücretlendirilen hava çiçeği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı aksesuarlarla da satışa çıkacak. 9 ila 100 TL arasında satılan topraksız çiçek, Türkiye'nin farklı şehirlerinde kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-03-05 08:40:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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