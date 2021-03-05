Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı

DHA

Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Antalya'ya ilk geliş tarihi olan 6 Mart 1930'un yıl dönümünde, Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmayan orijinal bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılı mart ayının başlarında ziyaret ettiği İzmir'den sonra Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur'a geçti. 6 Mart 1930'da günü ise Antalya'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi. Antalyalıların büyük sevinçle beklediği Atatürk, saat 16.00 sıralarında Kepez'den şehre kadar, yolun iki yanını dolduran halk tarafından "Hoş geldin. Sefalar getirdin. Yaşa, var ol Gazi" sesleriyle karşılandı. Atatürk Antalya'da bir hafta kaldı ve bugün Işıklar Caddesi üzerinde Atatürk Evi ve Müzesi olarak restore edilen ve içindeki tüm eşyaları o günkü halk tarafından hazırlanan iki katlı konakta kaldı.
YILLARCA SAKLANMIŞ
Atatürk'ün kaldığı konağın önünde çekilmiş ve bugüne kadar hiçbir yerde de yayınlanmış orijinal bir fotoğrafı ortaya çıktı. 1930 yılındaki ziyarette Atatürk'ün konakladığı evin önünde çekilen ve orijinal kart çıktısı olan fotoğrafın, o dönem Antalya'daki görevli hakim veya savcı Tengiz olarak bilinen kişinin eşi Havva Tengiz tarafından yıllarca saklandıktan sonra Atatürk'ü çok seven komşusu Gülsevim Enson'a armağan edildiği, Enson'un da Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şubesi'ne bağışladığı öğrenildi.
ORİJİNAL KART BASKISI
Fotoğrafın hikayesini anlatan ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, "Orijinal ve hiçbir yerde yayınlanmamış bir fotoğraf. Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretinde, bugünkü Atatürk Evi Müzesi'nin olduğu binanın orijinal hali görünüyor. Şu andaki Atatürk Evi, Atatürk'ün geldiği zamanki orijinal hali değil, sonradan restore edilmiş. Fotoğraftaki bina orijinaldir ve fotoğraf da orijinaldir. Yaklaşık 10 yıl önce şubemize, gönülden Atatürk'e bağlı bir Türk kadını Gülsevim Hanım bu fotoğrafı armağan etti" dedi.
TARİHİN BİR PARÇASI
Gülsevim Enson'a da fotoğrafın Antalya'nın önemli ailelerinden olan Manavuşak ailesinden merhum Havva Manavuşak (Tengiz) tarafından verildiğini anlatan Daş, "Havva Hanımın eşi ve Atatürk'ün ziyaret ettiği dönemde savcı veya hakim olan Tengiz tarafından bu fotoğrafın temin edildiğini bize ifade etti. Atatürk'ün gelip, 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir' dediği Antalya'ya ziyaretinin anlamlı bir fotoğrafı, anlamlı bir tarihe not düşüş. Böylelikle biz de bu tarihi değeri olan, manevi değerinin asla bedelinin ölçülemediği bu fotoğrafı derneğimizde koruma altına aldık ve gururla sergiliyoruz. Tarihin bir parçasına hep birlikte tanığız" diye konuştu.
ANITA ÇELENK KOYMA TÖRENİ
Atatürk'ün ziyaretinin 91'inci yıl dönümünde Antalya'da çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika ve meslek odalarından oluşan Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu, 6 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Anıtı'na çelenk koyacaklarını belirten ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, "Tüm Antalya halkını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-05 09:12:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesleklerini duyan korkuyor, ama bu kadınlar işini severek yapıyor
YEREL HABERLER Mesleklerini duyan korkuyor, ama bu kadınlar işini ...
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
YEREL HABERLER Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
Özge, yeni proteziyle yürümek için kısıtlamada çatıda çalışıyor
YEREL HABERLER Özge, yeni proteziyle yürümek için kısıtlamada çatıda ...
Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı aydınlatıyor
YEREL HABERLER Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı ...
Antalyaspor'dan VAR tepkisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan VAR tepkisi
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
Semih Tokatlı: “Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Sıkıntılar nedeniyle iki puan ...
Ünal Karaman: “Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz”
YEREL HABERLER Ünal Karaman: “Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz”
Jandarmadan makaron operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan makaron operasyonu
Yangında komşunun duyarlılığı faciayı önledi Evinde çıkan yangından komşuları sayesinde haberdar olan genç kız büyük korku yaşadı Kısa sürede alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangında komşunun duyarlılığı faciayı önledi Evinde ...
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 1-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 1-1
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 1 (Maç ...
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
Gazipaşa'da Osmanlı tuğralı saatin kaldırılması tartışması: Biz Osmanlı kasabası değiliz (2)
YEREL HABERLER Gazipaşa'da Osmanlı tuğralı saatin kaldırılması ...
Emniyet Genel Müdürü'nden, Antalya'da korona denetimi (2)
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü'nden, Antalya'da korona denetimi ...
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (EK FOTOĞRAFLAR)
Öğretmenin dairesi, alev alev yandı
YEREL HABERLER Öğretmenin dairesi, alev alev yandı
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk ...
Kaş’ta kimliği belirsiz kişiler parkı tahrip eti Aydınlatma direkleri, lambalar ile piknik masalarına zarar verdiler
YEREL HABERLER Kaş’ta kimliği belirsiz kişiler parkı tahrip ...
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (FOTOĞRAFLAR)
Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-3
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-3
Kaçırıldı denilen genç kız gönüllü çıktı Polisin Tarsus'ta bulduğu genç kız şikayetçi olmadı, şüpheli serbest bırakıldı 18 yaşındaki Rima, çektiği video ile keni isteğiyle gittiğini duyurdu
YEREL HABERLER Kaçırıldı denilen genç kız gönüllü çıktı Polisin ...
Antalya Festival Çarşısı'nda korkutan yangın (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya Festival Çarşısı'nda korkutan yangın (2)- ...
Kaymakam Özer’den dinamik denetim
YEREL HABERLER Kaymakam Özer’den dinamik denetim