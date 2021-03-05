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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi kadınların iş yükünü arttırdı

İHA

Pandemi kadınların iş yükünü arttırdı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında açıklama yapan Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, pandeminin kadınlar üzerindeki olumsuz etkisine işaret etti. Açıklamada “Pandemi kadın istihdamında düşüşe yol açtı, kadınlar üzerindeki iş yükünü arttırdı” denildi.
Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir açıklama yaptı. “Eşit işe eşit ücret”, “Sendikalaşma ve oy hakkı” mücadelesini anma ve yüceltmenin 164’üncü yılının kutlandığının hatırlatıldığı açıklamada, pandeminin kadın istihdamı üzerindeki olumsuz etkilerine işaret edilirken, bu sürecin kadınlar üzerindeki iş yükünü de arttırdığı vurgulandı. Kadınların dünyada son yıllarda göreceli olarak iş yaşamında daha fazla yer almaya başlamış olsa da ataerkil zihniyetin ve kadınlara biçilen cinsiyetçi rollerin etkisiyle, çalışma hayatında halen erkeklerin gerisinde kaldığı belirtildi.

Pandeminin kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekilen açıklamada, “Dünyayı saran pandemi süreci hem kadın istihdamında düşüşe hem de çalışma hayatına devam eden kadınlar açısından iş yükünün artmasına neden olmuştur. Her ne kadar bu dönemde evden ve uzaktan çalışma şekli kadınlar için olumlu bir gelişme olarak sunulmakta ise de evden çalışmanın kadınlar aleyhine bir durum oluşturduğu açık olduğu gibi yapılan araştırmalar da bunu ortaya koymaktadır. Ebeveynlerden her ikisinin evden çalışıyor olması da kadınların üzerindeki iş yükünü ayrıca arttırmıştır. Kadınların ev işlerine ayırdıkları zamanı, çalışma sürelerinden değil, dinlenme sürelerinden kullanmak zorunda kalmaları, tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır. Ayrıca kadınlar, işlerini kaybetme korkusuyla daha çok iş yükü altına girme eğilimi göstermekte, bu da tükenmişlik sendromu etkilerini daha da arttırmaktadır” denildi.

“Cinsiyet temelli sorunlar”
İstihdamda yer alan kadınların birçok sorun yaşadığının da kaydedildiği Kadın Meclisi’nin açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “Bunların başında düşük ücretlerle çalıştırılma, işe alımlarda kadının annelik ve eş rollerinin de işveren için belirleyici rol olması, işyerinde karar alma süreçlerinin dışına itilme, niteliksiz ve verimsiz işlerde istihdam edilme, iş hayatı ile aile yaşamı arasında bir denge rolü üstlenme, kadının cinsiyetinden dolayı işyerinde maruz kaldığı önyargı ve ayrımcı uygulama ve tutumlar, fazla mesai, hafta sonu ve tatil günlerinde çalıştırılma gibi ağır şartlarda iş hayatında bulunma, kayıt dışı ve sosyal güvencesiz çalıştırılma, sözlü ve fiziksel cinsel taciz vakalarına maruz kalma ve hatta şiddet gibi birçok cinsiyet temelli sorun söz konusu olmaktadır.”
Açıklamada adaletsiz olan gelir dağılımının kadınlar aleyhine yaşanan sonuçlarına de işaret edildi. “Dünyada yaşanan olumsuzluklardan daha fazla etkilenenlerin yine kadınlar olmaktadır” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kadın iş gücünün atıl bırakılması yönündeki her türlü düzenleme, uygulama ve oluşturulan cam tavanlarla çaresiz bırakılma girişimleri karşısında yılmadan çalışmaya, anlatmaya, yetkinliğimizi sergilemeye devam ediyoruz. Benzer özellikteki işlerde, kadınların erkeklere göre daha az ücretle daha fazla emek vermek zorunda bırakılması, ülkemiz ekonomisine değer katmaktaki hevesimizi, heyecanımızı, gönüllülüğümüzü durduramadı, durduramayacak. Tüm bunların yanı sıra duygusal dayanıklılığı yüksek, stresle baş etme ve beklenmedik durumlara anında çözüm bulma becerileri gelişmiş kadın iş gücünün ülke istihdamından dışlanması sonucunu doğuran uygulamaların akıl ile izahı mümkün değildir. Toplumun her kesiminin eşitlik içinde ve hakça yaşama, şiddetten ve toplumsal cinsiyetçi bakış açısından arınmış ilkeler ışığında birlikte düşünme, birlikte karar alma, birlikte üretme anlayışı ile omuz omuza hareket etmeyi öneriyoruz. Ev içi ve ev dışında etkin çalışması beklenen kadınların, çalışma yaşamının görünmez öznesi ve bu çalışmanın kayıt dışı istihdam, aynı işe daha az ücret ve niteliksiz işlerde çalıştırılma olmaktan beraberce çıkarmayı öneriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun sonucudur. Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken öteki uzvu atalette olursa, o toplum felce uğramış demektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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