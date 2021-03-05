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Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor! Akdeniz ekibi, 28 haftada ligin en fazla berabere kalan takımı oldu

İHA

Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor! Akdeniz ekibi, 28 haftada ligin en fazla berabere kalan takımı oldu

Fenerbahçe ile 11 berabere kalan FT Antalyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Kırmızıbeyazlılar, 28 haftada 14 kez ile ligin en fazla berabere kalan takımı olurken, 7 maçta da sahadan 11'lik sonuçla ayrıldı.
Süper Lig'in 28. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 11 berabere kalarak, puanını 35’e yükseltti. Ligde 10. sıraya gerileyen kırmızıbeyazlılar, Türkiye Kupa'sıyla birlikte yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 12 maçında, 3 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 28 haftada ise beraberlik sayısını 14’e yükselterek, ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Antalyaspor’un ise 28 hafta sonunda ligde, ise 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 6 mağlubiyeti yer alıyor.
Güney ekibi ligde, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, DG Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Kırmızıbeyazlılar, ligdeki son altı maçından da sahadan 1 puanla ayrıldı. Güney ekibi en son ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 10 yenerek 3 puan almıştı.

7 maçta 11'lik skor aldı
Antalyaspor, ligde Beşiktaş (iki maçta da dahil), Gaziantep FK, Trabzonspor, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile 11 berabere kaldı. Akdeniz ekibi, yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası’nda da devam ettirmiş ve deplasmanda DG Sivaspor’u 10 yenerek yarı finale yükselmişti.
Öte yandan Antalyaspor, 2 haftadır beklediği 1000. golü Fenerbahçe karşısında buldu. Fredy’in kaydettiği golle Süper Lig’deki 1000. golüne ulaşan Antalyaspor, tarihte 1000 gole ulaşan 12’nci takım olmayı başardı.

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