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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yatlar ve balıkçı tekneleri yeni turizm sezonuna hazırlanıyor

DHA

Yatlar ve balıkçı tekneleri yeni turizm sezonuna hazırlanıyor


Ahmet ACARAlparslan ÇINAR/DEMRE (Antalya), (DHA)TÜRKİYE'nin en önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden olan Antalya'da ve Demre ilçesinde, kış mevsiminde karaya çekilen yatlar ve balıkçı tekneleri, yeni turizm sezonuna hazırlanmaya başladı. Havanın düzelip, ısınmamaya başlaması ile yatlar bakıma alınırken, limanlar şantiyeye döndü.
Turizm kenti Antalya'nın en büyük limanı ve balıkçı barınağında bugünlerde hummalı çalışma sürüyor. Geçen yaz boyunca hem tur hem de balıkçı tekneleri Akdeniz'in mavi sularında sezonu tamamlamış, bu süreçte kiminin boyası eskimiş, kiminde ise çatlak ve kırıklar oluşmuştu. Tekne sahipleri sezon sonunda karaya çıkardıkları teknelerini yeni sezona yetiştirmek için çabalıyor. Teknelerin boyası yenilenirken, zarar gören yerler ise onarılıyor. 400'e yakın teknenin bulunduğu alanda işlemler ise aşama aşama ilerliyor. En son boyama işi yapılıp tekne suya indirilmeye hazır hale getiriliyor. Tekne sahipleri kısıtlamanın esnetileceği ve teknelerini yeniden suya indirecekleri günü bekliyor.
YENİLENİYOR VE PIRIL PIRIL HALE GETİRİLİYOR
Demre'nin Çayağzı Limanı'nda da benzer hareketlilik yaşanıyor. Limandaki alanlara çekilen yatların, öncelikle alt bölümleri temizleniyor. Ardından yatların eskiyen boyaları ateşle yakılarak, keserle kazınıyor. Eskiyen ve çürüyen ahşap bölümler yeni tahtalarla değiştiriliyor. Kazınan ve yenilenen bölümler zımpara ile temizleniyor. Yatların alt bölümlerindeki açılan tahta araları, 'kalafatlama' denilen yöntemle pamukla kapatılıyor. Kalafatlamada özel ustalar çalışıyor. Temizlenen tüm tahta aralarına kalafatlama yapılıyor. Kazınan ve kalafatlanan ahşap bölümlere, önce astar, sonra macun çekiliyor. Macun çekilen bölümler yağlı boya ile boyanıyor. Yatların su ile temas etmeyen üstü bölümleri, zımparalanarak eski vernikler temizleniyor. Ardından makine ile temizleniyor. Temizlenen bölümlere yeni vernik çekiliyor. Özellikle yatların üst bölümüne su almaması için elyaf kaplama yapılıyor. Elyaflar önce yatın üstüne yapıştırılıyor. Ardından elyafın üstü özel bir madde ile kaplanıyor. Böylece yatın üt bölümünün su almaması ve çürümesinin önüne geçiliyor. Yatın tüm bölümleri, yenileniyor ve pırıl pırıl hale getiriliyor.
Bazı yatlarda boy büyütme çalışması yapılıyor. Yatlar baştan başa yenileniyor. Yeni sezon öncesi, farklı boyutlarda yeni yatların yapımı gerçekleştiriliyor. Demre'nin Çayağzı Limanı'nda her taraf bir şantiye gibi. Yatların arasından, üstünden farklı makine sesleri geliyor. Herkes yatını umutla beklediği turizm sezonuna yetiştirmeye, Akdeniz'in mavi suları ile buluşturmaya hazırlanıyor. En büyük umutları pandemi sürecinin sona ererek, eski günlerdeki gibi dünya cenneti Kekova'ya günde en az iki tur yapabilmek.
Çayağzı bölgesindeki karaya çekilen günübirlik ve mavi yolculuk olmak üzere yaklaşık 90 yatın sahipleri, yat ustaları harıl harıl çalışıyor. Yenilenen ve bakımı yapılan yatlar, nisan ayı başından itibaren Akdeniz'in mavi suları ile buluşmaya başlayacak. Tüm yatlar mayıs ayı başında denize indirilmiş olacak.
Kalafat ustası Hakan Mittiri, "Bu yaptığımız işe kalafatlanma deniyor. Tahtaların arasına pamuk çakarak, teknenin su almamasını önlüyor. Bunun yapılması gerekiyor" dedi.
Teknesini yeni sezona hazırlayan yat kaptanı ve sahibi Bedrettin Arıkan, "Teknelerimizi geçen yıl kasım ayında çektik. Bu yıl da nisan ayında denize atacağız. Bakımlarını yapıyoruz. Boyası, vernik vs. çürük tahtalarını ayıklıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon iyi geçer. Pandeminin bitmesini diliyoruz" diye konuştu.
Yat kaptanı ve tekne sahibi Nurettin Aydın da "Görüldüğü gibi teknemizin üzerin elyaf kaplama ile uğraşıyoruz. Bu niye yapılıyor? Teknemiz çürümesin, daha sağlıklı olsun diye, yağmur suyundan arındırmak için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet ACARAlparslan ÇINAR
2021-03-05 11:15:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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