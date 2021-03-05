POYD Başkanı Atmaca: “Güvenli Turizm Sertifikası ile müthiş bir başarı sağladık”

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı “kontrollü normalleşme” açıklaması sonrası, alternatif turizm merkezleri ve turistik işletmeler için misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Güvenli Turizm Sertifikası ile 2020 yılında büyük başarı sağlandığının altını çizerek, “Hayatımıza giren kademeli ve kontrollü normalleşme süreci özellikle turizm sektöründe uygulanmalı. Yaklaşık 1.5 yıldır otellerin büyük bir kısmı kapalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından alınan kontrollü normalleşme kararları ile turizmin başkenti Antalya’da ekonomik faaliyetleri canlandırmak adına hareketlenmeler başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlandığı Antalya’daki alternatif turizm merkezleri ve turistik işletmeler için misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Geçen yıl Türkiye’de alınan kararlar ile otel çalışanları ve misafirlerin ölümlü bir korona virüs vakası geçirmediği belirten Ülkay Atmaca, 2020 yılında edinilen tecrübelerin 2021 sezonunda otel çalışanları ve işletmecilerin çok işine yarayacağını söyledi.



“İnsanları, evlerine ve ülkelerine hiçbir sıkıntı yaşamadan geri gönderdik”

Otellerde konaklamaya gelen insanları hiçbir sağlık sorunu yaşamadan evlerine ve ülkelerine gönderdiklerini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Hayatımıza giren kademeli ve kontrollü normalleşme süreci özellikle turizm sektöründe uygulanmalı. Yaklaşık 1.5 yıldır otellerin büyük bir kısmı kapalı. Nisan ayında Rusya’dan turist gelmeye başlar. Ramazan Bayramı’nda Türk turistlerle devam edilir. İngiltere, 21 Haziran’da bütün pandemi tedbirlerini kaldıracağını söyledi. İnsanlar bu coğrafyayı, ülkeyi, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve lezzetleri çok özledi. Geçen sene Dünyaya örnek olacak bir adım attık Güvenli Turizm Sertifikası ile ve müthiş bir başarı sağladık. Bu sezonda turizmde çok işimize yarayacak bu sertifika. Geçen yılın gelen tüm yerli ve yabancı turistler bu uygulama sayesinde çok memnun ayrıldılar otellerden. Otel çalışanları ve tatilcilerde ölümlü bir korona virüs vakası yaşamadık. İnsanları, evlerine ve ülkelerine hiçbir sıkıntı yaşamadan geri gönderdik. 2020’de edindiğimiz tecrübeler ile 2021’e hazırız” dedi.

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