Muratpaşa 8 Mart etkinliği iptal edildi

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Muratpaşa Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenleyeceği etkinliğin biri korgeneral 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ayrımcılığa, eşitsizliğe ve şiddete karşı kadınları mor şemsiye altında bir araya getirecek etkinliği Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan askeri helikopter kazasında aralarında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu 11 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, milletçe büyük bir acıyı yaşadıklarını belirterek “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı iki askerimize de acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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