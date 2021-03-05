Covid’le mücadelede kişisel sağlık verilerinin gizliliği önemsenmiyor Avukat Ozan Genco Gürgöz: "Covid’le mücadele ederken kişisel verilerin açıklanmasına izin vermemeliyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid’le mücadelede kişisel sağlık verilerinin gizliliği önemsenmiyor Avukat Ozan Genco Gürgöz: "Covid’le mücadele ederken kişisel verilerin açıklanmasına izin vermemeliyiz"

İHA

Covid’le mücadelede kişisel sağlık verilerinin gizliliği önemsenmiyor Avukat Ozan Genco Gürgöz: "Covid’le mücadele ederken kişisel verilerin açıklanmasına izin vermemeliyiz"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) “Ticaret Hayatında Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Avukat Ozan Genco Gürgöz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girdiğini belirterek, kişisel verinin sadece ad, adres değil, dininden parmak izine, fotoğrafından e mail adresine, ateşinden kan grubuna kadar kişiyle ilgili her türlü bilgiyi kapsadığını kaydetti. Bunların izinsiz paylaşılamayacağını söyleyen Gürgöz, “Özel hayata önem veren bir toplum değiliz. Kişisel verilerin korunmasına yeterince önem vermiyoruz. Teknoloji geliştikçe işlenen kişisel verilerin sayısı binlerce kat arttı. Sağlık verisi en çok paylaşılan verilerden. Ancak bu çok sakıncalı" dedi.
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül’ün ev sahipliğinde online düzenlenen toplantıya Avukat Ozan Genco Gürgöz ile Avukat Ayşe Barış konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, kişisel verilerin işlenmesinde dikkat edilecek durumlar, kişisel verileri işleyen kişilerin yükümlülükleri ile hak ihlali durumundaki yaptırımlar anlatıldı.

Kişisel veriler izinsiz paylaşılamaz
Avukat Ozan Genco Gürgöz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girdiğini belirterek, kişisel verinin sadece ad, adres değil, dininden parmak izine, fotoğrafından e mail adresine, ateşinden kan grubuna kadar kişiyle ilgili her türlü bilgiyi kapsadığını kaydetti. Bunların izinsiz paylaşılamayacağını söyleyen Gürgöz, “Özel hayata önem veren bir toplum değiliz. Kişisel verilerin korunmasına yeterince önem vermiyoruz. Teknoloji geliştikçe işlenen kişisel verilerin sayısı binlerce kat arttı. Sağlık verisi en çok paylaşılan verilerden. Ancak bu çok sakıncalı. COVID’le mücadele ederken kişisel verilerin açıklanmasına izin vermemeliyiz. Bu konuda dikkatli olmalıyız” dedi. KVKK’nın kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını öngördüğünü vurgulayan Gürgöz, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları konuları anlattı.

Veri işlemede cimri davranın
Avukat Ayşe Barış, bir veriyi kaydetmek için kişiden açık rıza alınması gerektiğini anlatırken, özellikle yurtdışı ile iş yapan bir firmaların çalışanlarıyla ilgili bilgileri ancak çalışanın izni dahilinde paylaşabileceğini söyledi. Barış, “Çalışanlardan açık rıza almak zorundasınız çünkü yurt dışı veri aktarımı yapıyorsunuz” dedi. Veri sorumlularının yükümlülüklerini anlatan Barış, siber güvenliğin sağlanması, kişisel veri güvenliğinin takibi, ortam güvenliğinin sağlanması, verilerin bulutta depolanması, bilgi teknolojileri sistemleri tedariği, geliştirilmesi ve bakımı, kişisel verilerin yedeklenmesinde dikkat edilecek konularla ilgili bilgi verdi. Barış, veri sorumlularının veriyi saklama ya da imhası konusunda politika oluşturması gerektiğini belirtirken, “İşiniz kapsamına yetecek kadar bilgi toplayın, kişisel verilerini güvenli ortamda saklayın, topladığınız bilgileri sadece toplama amacı için kulanın, e postalarda uyarı metni bulundurun, veri işlemede cimri davranın, bir gün işime yarar diye veri toplamayın” uyarılarında bulundu.
Ayşe Barış, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık bilançosu 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30 Eylül 2020’ye kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olması gerektiğini ancak bildirim halinde onlar için sürenin uzatılabileceğini belirtti. Barış, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusunda özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kamu kurum ve kuruluşlarının veri sorumlularının 31 Mart’a kadar VERBİS’e kayıt olması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahalleliye dehşeti yaşattılar, ikinci kez gözaltına alınıp tutuklandılar Sokağı savaş alanına çeviren şehir magandalarının yapıkları yanlarına kar kalmadı Bir kadına çarpıp yere düşüren otomobilin ardından tüfekle kurşun yağdırıldığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Mahalleliye dehşeti yaşattılar, ikinci kez gözaltına ...
Muratpaşa 8 Mart etkinliği iptal edildi
YEREL HABERLER Muratpaşa 8 Mart etkinliği iptal edildi
Tüfekli saldırganlar, görüntüler sonrası tutuklandı
YEREL HABERLER Tüfekli saldırganlar, görüntüler sonrası tutuklandı
Şubatta sıcaklık 2.8 derece arttı, yağışlar yüzde 47 azaldı
YEREL HABERLER Şubatta sıcaklık 2.8 derece arttı, yağışlar yüzde 47 ...
POYD Başkanı Atmaca: “Güvenli Turizm Sertifikası ile müthiş bir başarı sağladık”
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: “Güvenli Turizm Sertifikası ile ...
Yatlar ve balıkçı tekneleri yeni turizm sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yatlar ve balıkçı tekneleri yeni turizm sezonuna ...
Antalya, Almanya'da ilk sırada
YEREL HABERLER Antalya, Almanya'da ilk sırada
Velo Alanya Gençler Yol Bisikleti Yarışı yapıldı
YEREL HABERLER Velo Alanya Gençler Yol Bisikleti Yarışı yapıldı
Ersun Yanal, 2021'in yenilmeyen tek teknik direktörü
YEREL HABERLER Ersun Yanal, 2021'in yenilmeyen tek teknik direktörü
Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, klip için Saklıkent'i seçti
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, klip için ...
Jandarmadan çalışan ve koruma altında bulunan kadınlara anlamlı ziyaret Ziyaret edip çiçek verdiği kadınları KADES konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarmadan çalışan ve koruma altında bulunan ...
Alzaymır hastası kayıp yaşlı kadını jandarma buldu
YEREL HABERLER Alzaymır hastası kayıp yaşlı kadını jandarma buldu
Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor! Akdeniz ekibi, 28 haftada ligin en fazla berabere kalan takımı oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor! Akdeniz ekibi, 28 ...
Domates serasında toz esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Domates serasında toz esrar ve kenevir bitkisi ele ...
Pandemi kadınların iş yükünü arttırdı
YEREL HABERLER Pandemi kadınların iş yükünü arttırdı
Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
Mesleklerini duyan korkuyor, ama bu kadınlar işini severek yapıyor
YEREL HABERLER Mesleklerini duyan korkuyor, ama bu kadınlar işini ...
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
YEREL HABERLER Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
Özge, yeni proteziyle yürümek için kısıtlamada çatıda çalışıyor
YEREL HABERLER Özge, yeni proteziyle yürümek için kısıtlamada çatıda ...
Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı aydınlatıyor
YEREL HABERLER Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı ...
Antalyaspor'dan VAR tepkisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan VAR tepkisi
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
Semih Tokatlı: “Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Sıkıntılar nedeniyle iki puan ...
Ünal Karaman: “Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz”
YEREL HABERLER Ünal Karaman: “Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz”