Tütüncü: "Partimiz gençlere siyaset alanı açtı"

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “ Antalya’da gençlik kolları tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Siyasette çok kıymet verdiğim şey bu ülkenin birbirinden değerli gençlerinin devlet yönetimine kafa yormalarıdır.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya 6. Olağan İl Gençlik Kolları kongresinde göreve seçilen Ali Bayram Doğan ve yönetimini ziyaret etti. AK Partili gençlerle il başkanlığının toplantı salonunda bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü, hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Maşallah zımba gibi bir gençlik kolları yönetimi oluştu. Diye bilirim ki; Antalya’da gençlik kolları tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. İnsanın kurucusu olduğu bir teşkilata, onun parlak zamanlarında, güzel günlerinde onun yanına ziyarete gelmek, insana muhteşem bir enerji veriyor “ diye konuştu. AK Parti’nin kurulduğu yıllarda, kendisinin de 2001 yılında gençlik kollarının kurucu il başkanı olduğunu, 20052009 yılları arasında da iki dönem AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine getirildiğini hatırlatan Tütüncü, kendisinin bugüne kadar en uzun gençlik kolları başkanlığı yapmış birisi olduğunu da sözlerini ekledi.



Partimiz gençlere siyaset alanı açtı

Türkiye’de kadın ve gençlerin siyasi tarihine değinen Başkan Tütüncü, “1980 darbesinden sonra yapılan 82 Anayasasında kadın kolları ve gençlik kolları örgütleri hukuken tanımlanmamıştı. Bir partilerde kadın kolları ve gençlik kolları yasaktı, ta ki 1994 yılına kadar. 1994’deki Anayasa değişikliğiyle partilerin Kadın Kolları ve gençlik kolları teşkilatları kurmaları gündeme geldi. Eskiden gençlik kollarında yer almanın partilerin bir takım bedensel güce dayalı ihtiyaçlarına cevap vermekti. 2001 yılında partimiz kurulurken siyasete getirdiği en önemli yeniliklerden biride partimizin gençlere siyasette alan açmasıydı “diye konuştu.



Siyasetin ilk adımı gençlik kolları

Başkan Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiyi kurduğu yıllardaki gençlere yönelik “Siyasette gençlere yer vermesini bilmek, ustalığın şiyarındandır. Gençler artık siyasetin yedek kulübesinde olmayacak ilk onbirin de olacak,”sözlerini de hatırlattı. Siyaset basamaklarını gençlik kollarından tırmana tırmana çıkan siyasetçiler olduğunu belirten Tütüncü, bunun en güzel örneğinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, kendisinin siyasete ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyeliğinden başladığını söyledi. AK Parti’de Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının teşkilatlanma yapısının bağımsız bir yapılanma modeli olduğunu da sözlerine ekledi. Siyasetin ilk adımını gençlik kolların da atmanın önemine de değinen Tütüncü, “Vatandaşı, sokağı iyi tanımak siyaset, pratiğinizi güçlendiren bir olgudur. Siyasetin nabzı sokakta atar ”dedi.



AK Parti’de siyaset yolculuğu

“Siyasette çok kıymet verdiğim şey bu ülkenin birbirinden değerli gençlerinin devlet yönetimine kafa yormalarıdır “ diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “ Toplum nereye gidiyor. Bir hedef doğrultusunda topluma bir gelecek projeksiyonu çizebilmek için bir çabanın, bir gayretin içerisinde olmak genç beyefendilere, genç hanımefendilere çok yakışan bir iş. Sizlerde siyaset yolculuğunuzu burada şekillendireceksiniz. Her şeyden önce kocaman hayaller kurmaktan asla korkmayın. Her zaman sevginin, saygının peşinden koşun. Herkese sevgi ve saygıyla hitap edin ” ifadelerini kullandı.



Büyük bir aşkla hizmet ediyoruz

AK Parti’nin ülkesine ve milletine büyük bir aşkla hizmet ettiğine de değinen Tütüncü, “Biz Türkiye’yi savunma sanayinde uçurduk, en ilerilere götürdük. Allah’ın izniyle aya da gideceğiz. Bize inanmayanlarda var. Biz bu ülkeyi hangi girdaplardan çıkardık, aydınlık yarınlara taşıdık ve taşıyacağız da “ dedi.

Tütüncü, konuşmasını “Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu dava aşığı gençlerdir.” diyerek, bitirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları’na düzenlediği hayırlı olsun ziyaretine partinin Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da eşlik etti.

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