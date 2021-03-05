Tütüncü: "Partimiz gençlere siyaset alanı açtı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü: "Partimiz gençlere siyaset alanı açtı"

İHA

Tütüncü: "Partimiz gençlere siyaset alanı açtı"

AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “ Antalya’da gençlik kolları tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Siyasette çok kıymet verdiğim şey bu ülkenin birbirinden değerli gençlerinin devlet yönetimine kafa yormalarıdır.” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya 6. Olağan İl Gençlik Kolları kongresinde göreve seçilen Ali Bayram Doğan ve yönetimini ziyaret etti. AK Partili gençlerle il başkanlığının toplantı salonunda bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü, hayırlı olsun dileklerini ileterek, “Maşallah zımba gibi bir gençlik kolları yönetimi oluştu. Diye bilirim ki; Antalya’da gençlik kolları tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. İnsanın kurucusu olduğu bir teşkilata, onun parlak zamanlarında, güzel günlerinde onun yanına ziyarete gelmek, insana muhteşem bir enerji veriyor “ diye konuştu. AK Parti’nin kurulduğu yıllarda, kendisinin de 2001 yılında gençlik kollarının kurucu il başkanı olduğunu, 20052009 yılları arasında da iki dönem AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine getirildiğini hatırlatan Tütüncü, kendisinin bugüne kadar en uzun gençlik kolları başkanlığı yapmış birisi olduğunu da sözlerini ekledi.

Partimiz gençlere siyaset alanı açtı
Türkiye’de kadın ve gençlerin siyasi tarihine değinen Başkan Tütüncü, “1980 darbesinden sonra yapılan 82 Anayasasında kadın kolları ve gençlik kolları örgütleri hukuken tanımlanmamıştı. Bir partilerde kadın kolları ve gençlik kolları yasaktı, ta ki 1994 yılına kadar. 1994’deki Anayasa değişikliğiyle partilerin Kadın Kolları ve gençlik kolları teşkilatları kurmaları gündeme geldi. Eskiden gençlik kollarında yer almanın partilerin bir takım bedensel güce dayalı ihtiyaçlarına cevap vermekti. 2001 yılında partimiz kurulurken siyasete getirdiği en önemli yeniliklerden biride partimizin gençlere siyasette alan açmasıydı “diye konuştu.

Siyasetin ilk adımı gençlik kolları
Başkan Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiyi kurduğu yıllardaki gençlere yönelik “Siyasette gençlere yer vermesini bilmek, ustalığın şiyarındandır. Gençler artık siyasetin yedek kulübesinde olmayacak ilk onbirin de olacak,”sözlerini de hatırlattı. Siyaset basamaklarını gençlik kollarından tırmana tırmana çıkan siyasetçiler olduğunu belirten Tütüncü, bunun en güzel örneğinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, kendisinin siyasete ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyeliğinden başladığını söyledi. AK Parti’de Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının teşkilatlanma yapısının bağımsız bir yapılanma modeli olduğunu da sözlerine ekledi. Siyasetin ilk adımını gençlik kolların da atmanın önemine de değinen Tütüncü, “Vatandaşı, sokağı iyi tanımak siyaset, pratiğinizi güçlendiren bir olgudur. Siyasetin nabzı sokakta atar ”dedi.

AK Parti’de siyaset yolculuğu
“Siyasette çok kıymet verdiğim şey bu ülkenin birbirinden değerli gençlerinin devlet yönetimine kafa yormalarıdır “ diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “ Toplum nereye gidiyor. Bir hedef doğrultusunda topluma bir gelecek projeksiyonu çizebilmek için bir çabanın, bir gayretin içerisinde olmak genç beyefendilere, genç hanımefendilere çok yakışan bir iş. Sizlerde siyaset yolculuğunuzu burada şekillendireceksiniz. Her şeyden önce kocaman hayaller kurmaktan asla korkmayın. Her zaman sevginin, saygının peşinden koşun. Herkese sevgi ve saygıyla hitap edin ” ifadelerini kullandı.

Büyük bir aşkla hizmet ediyoruz
AK Parti’nin ülkesine ve milletine büyük bir aşkla hizmet ettiğine de değinen Tütüncü, “Biz Türkiye’yi savunma sanayinde uçurduk, en ilerilere götürdük. Allah’ın izniyle aya da gideceğiz. Bize inanmayanlarda var. Biz bu ülkeyi hangi girdaplardan çıkardık, aydınlık yarınlara taşıdık ve taşıyacağız da “ dedi.
Tütüncü, konuşmasını “Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu dava aşığı gençlerdir.” diyerek, bitirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları’na düzenlediği hayırlı olsun ziyaretine partinin Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid’le mücadelede kişisel sağlık verilerinin gizliliği önemsenmiyor Avukat Ozan Genco Gürgöz: "Covid’le mücadele ederken kişisel verilerin açıklanmasına izin vermemeliyiz"
YEREL HABERLER Covid’le mücadelede kişisel sağlık verilerinin ...
Mahalleliye dehşeti yaşattılar, ikinci kez gözaltına alınıp tutuklandılar Sokağı savaş alanına çeviren şehir magandalarının yapıkları yanlarına kar kalmadı Bir kadına çarpıp yere düşüren otomobilin ardından tüfekle kurşun yağdırıldığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Mahalleliye dehşeti yaşattılar, ikinci kez gözaltına ...
Muratpaşa 8 Mart etkinliği iptal edildi
YEREL HABERLER Muratpaşa 8 Mart etkinliği iptal edildi
Tüfekli saldırganlar, görüntüler sonrası tutuklandı
YEREL HABERLER Tüfekli saldırganlar, görüntüler sonrası tutuklandı
Şubatta sıcaklık 2.8 derece arttı, yağışlar yüzde 47 azaldı
YEREL HABERLER Şubatta sıcaklık 2.8 derece arttı, yağışlar yüzde 47 ...
POYD Başkanı Atmaca: “Güvenli Turizm Sertifikası ile müthiş bir başarı sağladık”
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: “Güvenli Turizm Sertifikası ile ...
Yatlar ve balıkçı tekneleri yeni turizm sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yatlar ve balıkçı tekneleri yeni turizm sezonuna ...
Antalya, Almanya'da ilk sırada
YEREL HABERLER Antalya, Almanya'da ilk sırada
Velo Alanya Gençler Yol Bisikleti Yarışı yapıldı
YEREL HABERLER Velo Alanya Gençler Yol Bisikleti Yarışı yapıldı
Ersun Yanal, 2021'in yenilmeyen tek teknik direktörü
YEREL HABERLER Ersun Yanal, 2021'in yenilmeyen tek teknik direktörü
Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, klip için Saklıkent'i seçti
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Ukraynalı DJ Katy Rise, klip için ...
Jandarmadan çalışan ve koruma altında bulunan kadınlara anlamlı ziyaret Ziyaret edip çiçek verdiği kadınları KADES konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarmadan çalışan ve koruma altında bulunan ...
Alzaymır hastası kayıp yaşlı kadını jandarma buldu
YEREL HABERLER Alzaymır hastası kayıp yaşlı kadını jandarma buldu
Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor! Akdeniz ekibi, 28 haftada ligin en fazla berabere kalan takımı oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor! Akdeniz ekibi, 28 ...
Domates serasında toz esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Domates serasında toz esrar ve kenevir bitkisi ele ...
Pandemi kadınların iş yükünü arttırdı
YEREL HABERLER Pandemi kadınların iş yükünü arttırdı
Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
Mesleklerini duyan korkuyor, ama bu kadınlar işini severek yapıyor
YEREL HABERLER Mesleklerini duyan korkuyor, ama bu kadınlar işini ...
Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
YEREL HABERLER Kadınların yeni gözdesi 'hava çiçeği'
Özge, yeni proteziyle yürümek için kısıtlamada çatıda çalışıyor
YEREL HABERLER Özge, yeni proteziyle yürümek için kısıtlamada çatıda ...
Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı aydınlatıyor
YEREL HABERLER Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı ...
Antalyaspor'dan VAR tepkisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan VAR tepkisi
Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından
Semih Tokatlı: “Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Sıkıntılar nedeniyle iki puan ...