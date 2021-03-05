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Antalya’nın Fethi’nin 814. yılı kutlamaları kapsamında ‘Toprak, Su, Medeniyet: Antalya’ Paneli 814 yıldır vatan Antalya

İHA

Antalya’nın Fethi’nin 814. yılı kutlamaları kapsamında ‘Toprak, Su, Medeniyet: Antalya’ Paneli 814 yıldır vatan Antalya

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Antalya’nın Fethi’nin 814. yılı kutlamaları kapsamında ‘Toprak, Su, Medeniyet: Antalya Paneli’ Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen Panele Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Hasan Subaşı, Kemal Çelik, Mustafa Köse, 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı P. Alb. Erdal Köse, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile il kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda “Zamanın Sevdaya Durduğu Şehir: Antalya” Kısa Film Gösterimi, Patara Kazı Ekibi üyelerine teşekkür plaketi takdimi ve fethin 814. yılı anısına dikilen fidan sertifikalarının takdimi gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, konuşmasına askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 kahraman askere rahmet ve Türk Milletine baş sağlığı dileyerek başladı. Vali Yazıcı; “814 yıl önce 5 Mart’ta Antalya fethedildi. Bizlere bu eşsiz güzellikteki bu şehri miras bırakan ecdadı rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi Antalya’mızda her yıl dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize gösterdiğimiz hoşgörü ve misafirperverlikle ile şehrimizin huzur, barış ve kardeşlik şehri olduğunu göstermekteyiz. Bu değerleri ilelebet yaşatmaya ve vurgulamaya devam edeceğiz. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Antalya’yı daha ileriye götürmek ecdadımıza borcumuzdur.” diye konuştu.
Antalya’nın fethini kutlamanın şehre, kültüre, medeniyete, ecdada sahip çıkmak olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur sözünden hareketle tarihimizi, çocuklarımıza, gençlerimize öğretmek arzusundayız. Eğer tarihimizi unutursak yok oluruz, en büyük yok oluş unutmaktır.” dedi
Antalya’nın fethinin 814. yıl dönümünü kutlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, konuşmasında; “Atalarımız, Anadolu’yu yurt tutarken her bir köşesini imar etmekle kalmamış, bu toprakları bilim, kültür, sanatla buluşturmuş, şehirlere daha da zengin kimlikler kazandırmıştır. Şehirler yapılanmalarını tamamladığı zaman değil, insan odaklı bir kimliğe ve medeniyete kavuştuğu zaman kalkınmış sayılır. Bu da tarihi derinliğe, köklü bir geçmişe sahip çıkmayla, zamanın ruhuna uygun, insan için olumlu fark oluşturan kültürel zenginleşmeyle, medeni derinleşmeyle mümkün olur. Bu farkındalığı toplumun tamamına yaymak ve şehrin tarihi köklerini görebilmek için o bilince sahip bireyler yetiştirmek önemlidir.” dedi. Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi olarak, Antalya’mızın kalbinin attığı her yerde biz de varız. Bu şehrin kültürünün, birikiminin, mirasının ve kimliğinin bir parçası olmaktan mutluyuz. Dokusunda yer aldığımız şehirlerin kimliklerine anlamlı katkılarda bulunmak, yüzyıllar sonraya geçmişten aldığımız bir nefesi miras bırakmak bizim vazifemizdir. Çağdaş dünyada fetihten kast edilen kültürel anlamda gönüllerin fethi, insanın yüceltilmesidir.” ifadelerini kullandı.
“1207 yılında atalarımızın hakim olduğu ve o günden bu yana vatanımızın en güzide parçası olan Antalya’nın tarihine sahip çıkmak herkesin sorumluluğudur” diyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu bilinçle her yıl Antalya’nın fethine çeşitli katkılar sunarak bu sorumluluklarını yerine getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Açılış konuşmaların ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu’nun yaptığı ‘Toprak, Su, Medeniyet: Antalya’ Panelinde Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Işık ve Doç. Dr. Hakan Öniz konuşmacılar toprak ve su medeniyeti Antalya’ya dair konuşmalarını gerçekleştirdi. Antalya’nın Fethi’nin 814. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ‘Toprak, Su, Medeniyet: Antalya’ Paneli Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından panelistlere teşekkür plaketi takdimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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