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Antalya'da yerleşik yabancılara koronavirüs aşısı

DHA

Antalya'da yerleşik yabancılara koronavirüs aşısı


Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan yerleşik yabancıların koronavirüse karşı aşılanma süreci başladı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Antalya'da 103 bin kadar yerleşik yabancı ikamet ediyor. Yerleşik yabancılar hiçbir zorluk çekmeden Türk vatandaşları gibi güvenle aşılarını olabilecek" dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde koronavirüse karşı yürütülen aşılama programı kapsamında, Antalya'da yaşayan 65 yaş üzeri yerleşik yabancılar da randevu alarak aşılarını olmaya başladı. 100'den fazla ülkeden 103 bin yerleşik yabancının yaşadığı kentte dün Alanya'da 10, Side'de 10 ve bugün kent merkezinde randevularını alan 8 yerleşik yabancı ilk doz aşılarını oldu. Kentte 300 bin 200 aşının, hedef nüfusun yüzde 71'inin ilk doz aşılarının yapıldığı belirtilirken; yerleşik yabancılarda da öncelik sırası Türk vatandaşlarında olduğu gibi yaş ve diğer sağlık durumlarına göre belirlenecek.
Muratpaşa ilçesindeki Çağlayan Aile Sağlık Merkezi'ne aşı olmak için gelen İsviçre vatandaşı Klaus Peter Jakoby, yine İsviçre vatandaşı Leyla Yılmaz, Alman vatandaşları Ullrich Hermann Nıtschke ve Stephanıe Nıtschke ilk doz aşılarını oldu. Aşılamanın ardından konuşan Leyla Yılmaz iyi hissettiğini söyledi. Stephanıe Nıtschke ise koronavirüs sürecinde Türkiye'nin sağlık sisteminin iyi işlediğini belirtti.
Yerleşik yabancıların aşılanma süreciyle ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, aşılamanın Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda sisteme eklenen yaş grupları ve öncelikli gruplar üzerinden devam edildiğini söyledi. Hülür, "Öncelikle sağlık personelimiz, ardından ileri yaş, bugün itibariyle de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanabiliyor. Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılarda aşılanabiliyor. Özellikle ilimizde Alanya ve Muratpaşa gibi ilçelerimiz başta olmak üzere yabancıların yoğun olarak ikamet ettiği ilçelerimiz var. Bu ilçelerde toplamda 103 bin kadar yerleşik yabancı ikamet ediyor" dedi.
Yerleşik yabancıların hiç zorluk çekmeden aşı olabileceğini söyleyen Hülür, "99'la başlayan TC kimlik numarasına sahip 65 yaş üzeri bu kişiler aşı için randevu alabiliyor. Aşılarını da vatandaşlarımızın olduğu gibi aile hekimi veya hastanelere giderek olabiliyorlar. Alanya, Manavgat ve Kaş'ta da aşılamalar devam ediyor. Hiçbir zorluk çekmeyerek, yabancılar da Türk vatandaşları gibi güvenle aşılarını olabilecek" diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda turuncu grupta yer alan kentle ilgili de konuşan Dr. Hülür, "Önümüzdeki haftalarda, önceki açıklanan 100 binde 78 bandının altını göreceğimizi düşünüyorum. Burada duyarlılık çok önemli. Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların mesafeye uymaları da çok önemli. Kurallara uyduğumuz ve birbirimizi de uyardığımız sürece hep beraber aşacağımızı düşünüyorum. Yakın zaman ilk olarak sarıyı ardından da maviyi göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER Tolga YILDIRIM
2021-03-05 15:31:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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