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Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten düşüp, öldü

DHA

Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten düşüp, öldü


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde şantiye makinelerinin vinçle TIR'a yüklenmesi sırasında yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen Mehmet Arıcıoğlu (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kum ocağındaki şantiye makinelerini TIR'a yüklemek için gelen Mehmet Arıcıoğlu, makinelerin zincirini söktüğü sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Diğer çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Arıcıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Arıcıoğlu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-03-06 11:01:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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