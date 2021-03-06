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Analı-kızlı triatloncuları pandemi de durduramadı Sağlık için spora başlayan anne ve kızı, 'Analı- kızlı' sloganı ile kendilerini triatlon yarışlarında buldu 60 yaşına gelen annenin hedefi bu yıl Ironman'da kürsüye çıkıp madalya almak

İHA

Analı-kızlı triatloncuları pandemi de durduramadı Sağlık için spora başlayan anne ve kızı, 'Analı- kızlı' sloganı ile kendilerini triatlon yarışlarında buldu 60 yaşına gelen annenin hedefi bu yıl Ironman'da kürsüye çıkıp madalya almak

Antalya’da yaşayan tiyatrocu ve milli triatloncu anne Cennet ile mali müşavir kızı Çiğdem Teker , yakalandıkları bel fıtığını yüzme ve triatlon sporu ile yenmeyi başardı. ’Analıkızlı’ sloganı ile triatlon yarışlarına katılan ve sporu toplumda yaygınlaştırmayı isteyen annenin hedefi ise Ironman’da kürsüye çıkmak.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan tiyatro oyuncusu ve milli triatloncu 60 yaşındaki Cennet Teker, 16 yıl önce bel fıtığından ameliyat oldu. Bir süre sonra Teker’in fıtığı aralıklarla yeniden nüksetti. Ameliyatlardan çare bulamayan Cennet Teker, yüzme ve bisiklet sporu yapmaya başladı. Teker’in kısa sürede fıtığında iyileşme olduğu görüldü. Cennet Teker’in 37 yaşındaki mali müşavir kızı Çiğdem Teker de annesinden ilham alarak spora yeniden başladı. Katıldığı masterler yarışlarda çeşitli madalyalar alan Çiğdem, annesinin tavsiyesi ile triatlon sporu yapmaya başladı. Anne kız katıldıkları bir çok yarışta dereceler aldı. Anne kız pandemi döneminde yarışlara ara verilmiş olsa da çalışmalarını sürdürdü. Daha çok koşu egzersiz ve bisiklet üzerine çalışmalarını sürdüren anne kız, günde en az 4 saat antrenman yapıyor. ‘Analıkızlı’ sloganı ve formalarıyla yarışlara katılan anne ile kızın hedefi ise toplumda spor bilincini yaygınlaştırmak, profesyonel olarak triatlona devam etmek. 2019 Türkiye Triatlon, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan Cennet Teker’in hedefi ise Ironman yarışlarında derece yaparak kürsüye çıkmak.

"Sağlık için spora başladım"
İlerleyen yaşına rağmen sporu bırakmayan Cennet Teker, sporun sağlıklı yaşamak için olmaz olmaz olduğunun altını çizdi. Sağlıklı olmak için spora başladığını dile getiren Teker,” Daha sonra kendimde iyileşme ve fiziksel farklılıklar görmeye başladıkça daha çok hoşuma gitti. Yaş ilerledikçe bu iki katına çıkıyor. Her kadının belirli bir yaştan sonra özellikle de 40 yaşından sonra spor yapmalarını öneriyorum. Hem sağlam bir vücudunuz oluyor, hem de sağlığınız iyi oluyor. Ben bir şeker hastası olabilirdim. Gizli bir şekerim de varmış. Spor yapınca bu şeker ortaya çıkmamış. Psikolojik olarak ta kendinizi iyi hissediyorsunuz” dedi.

"Spor sayesinde kendini iyi hissediyor"
Depresyonda olan ve kendini ruhen kötü hissedenleri spor yapmaya davet eden Teker, çevresinde kendisini gören bir çok kişinin spora başladığını belirtti.Sporun yaşının olmadığının altını çizen Cennet Teker, 60 yaşına gelmesine rağmen spor sayesinde kendini dinamik ve genç gördüğünü kaydetti.

"Kürsü hedefi"
Kızıyla birlikte spora özellikle de triatlona devam ettiklerini aktaran Teker, “ Anne kız olduğumuz için yarışlara analı kızlı tişört ve formalarla katıldık. Bu sene triatlon yarışlarına katılmayacağım. Çok zor bir yarış olan Ironman triatlon yarışlarına hazırlanıyorum. İki kere katıldık ve kızımla demir kadın unvanını aldık. Ama bu yıl derece yaparak bunu taçlandırmak istiyorum, çünkü uluslararası bir yarış. Orada benim yaş grubumda ilk kadın yarışmacı benim. Derece alarak bunu zirveye çıkarmak istiyorum. Fitnesin yanında, bisiklet ve koşu antrenmanlarımız devam ediyor. Önümde daha uzun bir süre var, sıkı bir şekilde çalışarak o kürsüde yerimi aşacağım” ifadelerine yer verdi.
Her gün yaptığı antrenmanına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de devam edeceğini belirten Teker, bisikletinde içinde yer aldığı parkurun 100 ile 170 kilometre arasında değiştiğine değindi.

"Analı kızlı sahne istiyorlar"
Teker, en büyük hedefinin Ironman’da derece almak olduğunun altını çizdi. Tiyatroya da devam ettiğini dile getiren Teker, spor ve sanatın bir arada yürüttüğünü kaydetti. Teker, tek kişilik bir oyununu da pandemiye rağmen sahnelediğini ve beğenildiğini anlatarak, bunların yanına bir de şiir denemelerini eklediğini sözlerine ekledi. Cennet Teker, analı kızlı triatlonun yanında, analı kızlı bir tiyatro oyunu da sahnelemeyi planladıklarını ifade etti.

"Sporla hayatım değişti"
8 Mart’ın emekçi kadınlar günü olduğunu dile getiren Cennet Teker, “ Tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadın her zaman üstün bir varlık ve değerlidir. Tüm kadınların değerinin farkında olmasını istiyorum” dedi.
Çiğdem teker ise 5 yıl önce annesinin aracılığıyla spora başladığını ve ardından triatlona geçtiklerini kaydetti.
Küçük küçük antrenmanlar derken kendini annesiyle triatlon yarışlarında bulduğunu aktaran Çiğdem Teker, “ Ironman’a katıldık iki kez ve kendi gruplarımızda dereceler aldık. Sporla hayatım tamamen değişti. Mali müşavirim ama mesleğimin üst seviyesi olan yeminli mali müşavirlik sınavlarına spor sayesinde hazırlanmaya karar verdim. Spordan aldığım güçle büyük bir maratona hazırlanıyorum. Her gün spor yapıyorum. Mesleğim ve sporu bir arada götürüm başarılı olmaya çalışıyorum” dedi.

"Ironman'da yarışma hedefi"
Türkiye’de analı kızlı triatlon yapan ilk sporcular olduklarını kaydeden Çiğdem Teker, “Ironman’da yapan bildiğim kadar analı kızlı çiftiz. Böyle de yarışmaya devam ediyoruz. Bu yıl zorlu bir sınav sürecim var, ruhsatımı aldıktan sonra yeminli mali müşavir olarak Ironman’da yarışmayı planlıyorum”diye konuştu.
8 Mart’ın kutlanmasını değil anılmasını isteyen Teker, kadınlara güçlerinin de farkında olması tavsiyesinde bulundu.

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