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Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu

DHA

Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında `yüksek risk´ grubunda turuncu renkte yer alan Antalya'da, kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi günü, vatandaşlar sahil ve parklara akın etti, maske ve sosyal mesafe ise unutuldu.
Turuncu kategorideki turizm kenti Antalya'da kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü yoğunluk dikkat çekti. Önceki hafta sonlarında yalnızca kısıtlamadan muaf turistlerle dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne bu defa Antalyalılar da geldi. Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar, hafta sonunu dışarıda geçirmenin keyfini sürdü. Kimi balık tuttu, kimi ise sahil bandında spor ve yürüyüş yaptı. Bazıları ise hafta sonu kahvaltısını sahil kenarında çaylarını yudumlayarak yaptı. Maske ve sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmediği görüldü. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceleri gösterdiği kentte, nem oranı ise yüzde 56 olarak ölçüldü.
`YOĞUNLUK ENDİŞELENDİRDİ´
Sahil kenarında çay içen Reyhan Ateş, "Günlerce dışarı çıkamadık. Eve kapandık, oksijen sıfırdı. O yüzden temiz hava alalım dedik. Hava serin ama iyi geldi. Dışarı çıkar çıkmaz iyi oldu. Yoğunluk beni korkutmuyor, Türkiye olarak önlemlerimizi iyi aldığımızı düşünüyorum" dedi.
Sahil kenarında sabah kahvaltısı yapan resim öğretmeni Pınar Bingül de, "Aslında yoğunluk beni düşündürdü. Ama insanlar artık hava almak istiyor. Bence çok kalabalık olmadan dışarı çıkılabilir. Cumartesi dışarı çıkmayı gerçekten çok özlemişiz. 1 yıldır evdeyiz. Bu sabah çay demleyip direkt dışarı çıktık" diye konuştu.
Deniz Tamer Göksu (10) ise dışarı çıkmayı ve parka gitmeyi çok özlediğini belirtti. Evde olduğu zamanlarda bilgisayar ve televizyonla vakit geçirdiğini belirten Göksu, "Evde de sıkılmadım. Arkadaşlarımla bilgisayar oyunu ve görüntülü görüşmeler yaptık" dedi.
Kentteki birçok park ve mesire alanı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesinin keyfini ise en çok parklarda oynayan çocuklar çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-03-06 13:13:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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