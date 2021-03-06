Yardım edip evine aldığı kadın ölü bulundu

Antalya’da bir kişinin, yardıma muhtaç şekilde sokakta bulup evine aldığı kadın ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 19.30 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6885 Sokak içindeki bir müstakil evde meydana geldi. Tarım işçisi olarak çalışan Tahsin Dönmez (57), 3 gün önce sabah saatlerinde yolunun üzerindeki bir parkta bitkin şekilde bulduğu 51 yaşındaki Necibe Uzun’u yardım amaçlı evine getirdi. Tahsin Dönmez, bugün akşam saatlerinde evine geri geldiğinde Uzun’u yatağında hareketsiz şekilde buldu. Dönmez, bunun üzerine durumu yakınındaki polis merkezine gidip haber verdi. İhbarla eve çok sayıda polis ekibi geldi. Yapılan incelemede Uzun’un yaşamını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uzun’un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yardım ettiği kadının ölümü karşısında büyük üzüntü yaşayan Tahsin Dönmez, “Üç gün önce sabah erken saatlerde yolumun üzerindeki bir parkta korkmuş şekilde bekleyen bu kadına denk geldim. O şekilde durmasına içim el vermedi ve evime getirdim. İki üç gündür durumu iyiydi ama sabaha kadar istifra ediyordu. Hastaneye götürmek istedim, kabul etmedi, polisi aramamı da reddetti. Bugün sabah işe gittim, akşam geri döndüğümde hareketsiz şekilde buldum. Hemen polis merkezine gidip durumu bildirdim. Ne yapacağımı bilemedim. Kadını o şekilde görünce şok oldum” dedi.

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