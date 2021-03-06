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Hem evinden hem ayağından olma korkusuyla yaşıyor Tek göz bir evde yaşayan 60 yaşındaki kadın yardım eli bekliyor

İHA

Hem evinden hem ayağından olma korkusuyla yaşıyor Tek göz bir evde yaşayan 60 yaşındaki kadın yardım eli bekliyor

Antalya’da 4 katlı bir binanın zemin katında ticarethane olarak geçen bir dükkanda 3 yıldır tek başına yaşayan 60 yaşındaki kadın hem evinden olma hem de şeker hasatlığı sebebiyle ayağını kaybetme korkusu yaşıyor.
Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın giriş katında ticarethane olarak geçen bir dükkanda yaşayan 60 yaşındaki şeker hastası Ayşe Işık, ayağında çıkan yara sebebiyle çalışamıyor. 10 yıl önce eşinden ayrılan ve komşularının desteğiyle hayata tutunmaya çalışan Ayşe Işık son olarak binanın kentsel dönüşüme girmesiyle evinden de olma korkusu yaşıyor. Evin elektrik, su faturalarını bile ödeyemediğini, bulaşıkçı olarak çalıştığı işini hastalığı sebebiyle 3 yıl önce bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Işık, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

“Durumum iyi olmadığı için mecburiyetten yaşıyorum burada”
12 yıl önce konulan şeker hastalığı teşhisinin ardından 3 yıl önce işini bırakan ve bugüne kadar, geçmişte yaptığı birikimle geldiğini söyleyen Ayşe Işık, " Daha önce bulaşıkçı olarak çalışıyordum. Ayağım şeker hastası olduğum için 3 yıl önce şişmeye başladı. Damarlarda tıkanıklık olduğu söylendi. Yürümekte zorlandığım için o günden buyana çalışamayorum işi bırakmak zorunda kaldım. Doktora gidip geliyorum. Elektrik, su faturalarını ödeyemedim. Ticarethane görünen tek odalı bir evde yaşıyorum. Maddi bir desteğim yok. Sadece Antalya Büyükşehir Belediyesi 60 ya da 80 yalan olmasın bir sosyal kart verdi. Bir tek o var. Başka bir şey yok” dedi.

“Başımı sokacak bir yer olsun yeter”
Başını sokacak bir yer isteyen Ayşe Işık, “Bu oturduğum dükkanın kirası 300 TL onu bile ödeyemiyorum. Zaten burası kentsel dönüşüme girdi. Mayıs ayında yıkılacak. Başımı sokacak bir yer ve tedavmin yapılmasını istiyorum ” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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