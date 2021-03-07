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Küçük piyanist Engin, İspanya'da 2'nci oldu, şimdi İtalya'ya hazırlanıyor

DHA

Küçük piyanist Engin, İspanya'da 2'nci oldu, şimdi İtalya'ya hazırlanıyor


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlkokulu Piyano Bölümü'nde eğitim gören Engin Tuzcuoğlu (10), ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarı elde etti. Koronavirüs salgınında çalışmalarını artıran Engin, ocak ayında İspanya'da düzenlenen Franz Liszt Center Piano Competition'da 2'ncilik elde etti. Engin, şimdilerde ise İtalya'da düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyor.
Antalya'da yaşayan Engin Tuzcuoğlu, henüz anne karnındayken müzikle tanıştı. Daha 2 aylıkken babası Akın Tuzcuoğlu'nun (72) çaldığı armonikaya tepki veren Engin, 3 yaşında gittiği kreşte ritim dersleri almaya başladı. 3,5 yaşında kendi kendine okumayı ve yazmayı çözen Engin, 4 yaşında da drama eğitimi almaya başladı. Annesinin telefonundaki piyano uygulaması sayesinde piyanoyla tanışan Engin'in bu enstrümana ilgisini keşfeden Fadime Tuzcuoğlu (52), oğluna melodika aldı. Minik Engin, Youtube'de dinlediği her şarkıyı melodikayla çalınca 5 yaşında piyano eğitimine başladı. 7 yaşında Ramazan Hatice Savaş İlkokulu'na başlayan Engin, aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı İlkokulu Piyano Bölümü'nü kazandı. Öğr. Gör. Gökçe Göktepe'den piyona eğitimi alan 3'üncü sınıf öğrencisi Engin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etti. Gittiği yarışma ve konserlerde kıvırcık saçlarıyla dikkati çeken Engin'in hedefi dünyaca ünlü bir piyanist olmak.
BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR
Engin Tuzcuoğlu, 2019 yılında Adana Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenen Rapsody 1'nci Uluslararası Piyano Festivali ve Yarışması'nda 3'üncü, 2019'da İzmir Mozart Akademi 5'nci Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali'nde 2'nci oldu. Birçok festivalde de konser veren Engin, 2021 yılı ocak ayında İspanya'da düzenlenen Franz Liszt Center Piano Competition'da 2'ncilik elde ederek Türkiye'yi başarıyla temsil etti.
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ
Piyano çalmayı çok sevdiğini anlatan Engin Tuzcuoğlu, "Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde ettim. Türkiye'yi temsil ettim. En son İspanya'daki yarışmada 2'nci oldum. Masterclass kazandım. Masterclass'ı İtalyan bir öğretmenle yaptım. Çok iyi hissettim kendimi. Çok az İngilizce bilmeme rağmen çok iyi anlaştık. Birlikte çalıştık. Şimdi İtalya'da düzenlenecek yarışmaya hazırlanıyorum. O yüzden çalışmalar yapıyorum" dedi.
PANDEMİDE SIK SIK PİYANO ÇALDI
Pandemi günlerini anlatan Engin Tuzcuoğlu, "Koronavirüs nedeniyle evde kaldığım için çok sıkıldım. Bu nedenle sık sık piyano çalıştım. Dışarı çıkamadığım için arkadaşlarımla online konuşuyorum. Derslerime çalışıyorum. Evde olduğum için 3-4 saat piyano çalıyorum" diye konuştu.
DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİST OLMAK İSTİYOR
Engin Tuzcuoğlu, dünyaca ünlü bir piyanist olmak istediğini belirterek, "Piyano bana mutluluğu, huzuru hissettiriyor. Televizyonda gördüğüm film müziklerini çalmaya çalışıyorum, bu çok hoşuma gidiyor. Kendi kendime besteler yapıyorum. Kendimi geliştirmek ve bu yolda ilerlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-03-07 08:53:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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