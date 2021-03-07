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Antalya Emniyeti'nin 'zorlu ikili'si

DHA

Antalya Emniyeti'nin 'zorlu ikili'si


Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nün ayrılmaz ve başarılı keskin nişancı eğitmenleri, 'Lara Croft' Nisa Aydın ile 'Yıldırım Osman' Osman Demirtaşlar, zorlu eğitimlerin üstesinden geldikleri için 'zorlu ikili' olarak anılıyor.Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, atış alanında zorlu eğitimlerden geçerek, hedefi 12'den vurmak için ter döküyor. Özel oluşturulan 14 kişilik ekip tarafından verilen eğitimde polisler hem kendi tabancaları hem de uzun namlu silahlarla eğitim alıyor. Tek eliyle tek gözü kapalı hedefleri 12'den vurması nedeniyle meslektaşları tarafından Amerikalı aktrist Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetilen komiser yardımcısı Nisa Aydın tarafından verilen eğitimlerde, cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Kadın erkek tüm polisler aynı zorlu eğitimden geçerek görevlere hazırlanırken 8 bin personel yıl içerisinde defalarca eğitime çağrılarak atış taktikleri hakkında bilgilendiriliyor.
Nisa Aydın'a bu eğitimler sırasında, silahı hızlıca çekip hedefi 12'den vurması nedeniyle meslektaşları arasında 'Yıldırım Osman' olarak tanınan keskin nişancı Osman Demirtaşlar destek veriyor. Osman Demirtaşlar ve Nisa Aydın ikilisi, zorlu eğitimlerin üstesinden gelen ve meslektaşlarına zorlu parkurların inceliklerini anlatmaları nedeniyle 'zorlu ikili' olarak anılıyor. Her gün aynı disiplinle eğitimleri sürdüren ikili, özellikle atış taktikleri açısından kendilerini de geliştirmek için parkurlarda ter döküyor.
BOŞ KOVANI TEK SEFERDE ORTASINDAN DELDİ
Uzun namlulu silah ve tabancaları ustaca kullanan 'zorlu ikili', meslektaşlarına da örnek oluyor. Nisa Aydın, işini severek yaptığını ve mesleğine gönül verdiğini anlatırken Osman Demirtaşlar ise evinde dahi kas hafızasını geliştirmek için güvenlik önlemleri alınmış özel odasında, boş silahıyla taktik çalıştığını söyledi. Bu şekilde mesleklerinde en iyi olmaya çalıştıklarını anlatan ikili, meslektaşlarına da bir gösteri yaptı. Nisa Aydın, önde tabancasıyla hedefe ateş ederek yaklaşırken senaryo gereği aniden silahı tutukluluk yaptı. Bu aşamada saniyeler içinde arkasında duran 'Yıldırım Osman' yerine geçerek, hedefe ateş edip baskı altına aldı. Mermisi biten Osman Demirtaşlar yine şarjörünü hızlıca değiştirerek, hızıyla göz doldurdu. Keskin nişancılığıyla da ünlü Demirtaşlar, 5 metre uzaklıktaki hedefe diktiği boş mermi kovanını tek seferde vurup ortasından delik açtı.
Demirtaşlar ve Aydın'ın performansı, meslektaşları tarafından alkışlandı.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ
2021-03-07 09:10:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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