Antalya´da turuncu alarm devam ediyor



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre turuncu renk kategorisinde yüksek riskli iller arasındaki Antalya, son açıklanan veriye göre de yine yüksek riskli iller arasında yer alıyor. PCR test sonucu pozitif sayısı 20-26 Şubat arasında 100 bin kişide 78.92 olan kentte 27 Şubat-5 Mart arasında bu rakam 82.05'e yükseldi.

Koronavirüs salgınında 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki 100 bin kişide görülen vaka sonuçları belli oldu. 20-26 Şubat tarihleri arasındaki verilere göre 100 bin kişide PCR test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 78.92 olan Antalya´da bu sayı 82.05´e yükseldi. Turuncu renk kategorisinde yüksek riskli iller arasındaki Antalya, son açıklanan veriye göre de yine yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre kırmızı renk kategorisinde çok yüksek riskli iller arasında bulunan Burdur´da ise 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 105.21´e geriledi. Geçen hafta açıklanan verilerde Burdur´da bu sayı 105.36 olmuştu. Burdur çok yüksek riskli iller arasında olmaya devam ediyor.

Bölge illerinden Isparta´da da 20-26 Şubat arasında 39.14 kişiyle sarı renk kategoride orta riskli iller arasındaki yerini korudu ancak vaka sayılarında yükseliş yaşandı. 27 Şubat-5 Mart arasındaki 100 bin kişide görülen pozitif vaka sayısı 47.24´e çıktı. Isparta yine sarı renk kategorisinde orta riskli iller arasında bulunuyor.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-03-07 11:04:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.