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Askıdaki ürünleri saniyeler içinde çaldı İş yeri sahibinin içeride olduğu anda, inceler gibi yaptığı ürünleri çalıp götürdü

İHA

Askıdaki ürünleri saniyeler içinde çaldı İş yeri sahibinin içeride olduğu anda, inceler gibi yaptığı ürünleri çalıp götürdü

Antalya’da hırsızın askıdaki 1000 TL değerindeki ürünleri çalması anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 25 Şubat akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi, Yıldız Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında yaşandı. İşletme sahibi Özlem Karakuyu, müşterisi gelince onunla ilgilenmek için içeri girdi. Bu sırada bir kadın iş yeri önünde askıda bulunan ürünleri incelemeye başladı. Kısa süre sonra aynı yere bir erkek karşı yoldan gelerek o da ürünlere bakmaya başladı. Kadın müşterinin ayrılmasının ardından şüpheli askıdaki çocuk montu ve penyelerini alıp arka sokağa doğru hızla uzaklaştı. Özlem Karakuyu ise olayı iş yerini kapatacağını anda fark etti. Askıdaki maddi değeri 1000 TL’yi bulan 25 ürünün yerinde olmadığını gören Karakuyu, hemen güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ürünlerinin çalındığını fark eden Karakuyu, durumu polise bildirdi. Ürünlerini iş yerinin önüne çıkarmakta tedirgin olan Karakuyu, hırsızın yakalanmasını istedi.

"Temas yapmadan alıp gidiyor"
3 aylık iş yerinde yaşadığı hırsızlık olayı karşısında tedirgin olan Karakuyu, “25 Şubat akşam saatlerinde müşteri gelince iş yerine girdim. İçeride müşterimle ilgilenirken bu olay olmuş. Akşam saatleriydi zaten. İş yerini kapatmak için dışarı çıktığımda tezgahtaki ürünlerin yerinde olmadığını fark ettim. Daha sonra güvenlik kamarasına baktım. Bir kişi geliyor, temas yapmadan ürünleri toparlayıp kaçıyordu. Çocuk ürünleri montları penyeleri vardı, 25 adetin üzerinde ve değeri 750 ile 1000 TL arasındaydı. Artık ürünlerimi dışarı çıkarırken tedirgin oluyorum. Zaten işlerimiz kötü. Ürünlerimizin geri gelmesi ya da hırsızın yakalanmasından umudum yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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