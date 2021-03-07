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Vali Yazıcı: "Şehrimizin üretimdeki marka değerini arttıracağız"

İHA

Vali Yazıcı: "Şehrimizin üretimdeki marka değerini arttıracağız"

Vali Ersin Yazıcı, Antalya’nın önemli istihdam merkezlerinden biri olan Akdeniz Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu. Ziyarette sitedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Yazıcı yerli üretime, istihdama ve ihracata katkıda bulunan firmalarımızı daima destekleyeceklerini belitti.
Antalya’nın önemli istihdam merkezlerinden biri olan Akdeniz Sanayi Sitesinde incelemelerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, çalışanlarla sohbet edip üretim faaliyetleri ve ürünler hakkında bilgi aldı. Akdeniz Sanayi Sitesinin tarihi, altyapısı, ticaret potansiyeli gibi konular hakkında bilgilerin verildiği ziyarette Vali Yazıcı, sitenin içerisinde faaliyet yürüten firmalarda incelemelerde bulunuldu. Akdeniz Sanayi Sitesi’ndeki programda Vali Yazıcı’ya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin eşlik etti. Katıldığı her programda yerli ve milli sanayimizi ileriye götürmemiz gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı yerli üretime, istihdama ve ihracata katkıda bulunan tüm firmaların daima destekçileri olduğunu belirterek “Dün olduğu gibi bugün de esnafımızın her zaman yanında olmaya onların sıkıntılarını en aza indirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yerli sanayimizi geliştirerek marka değerimizi yükseltmeye devam edeceğiz
Ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı; “Büyüyen ve gelişen dünya ile birlikte artık ülkeler arası rekabet şehirler arası rekabete dönüştü. Antalyamız turizmden tarıma sanayiye kadar bir çok alanda çok büyük potansiyele sahip. Özellikle üretim anlamında yerel ve ulusal firmalar bu şehrin bir üretim şehri olmasında büyük emekleri mevcut. Bizler de Antalya’nın üretimdeki marka değerinin yükselmesi adına yatırımları her zaman desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Birçok farklı alanda üretim yapılıyor
Sanayide; otomotiv, makine, ahşap ve çeşitli işlerde faaliyet yürütüldüğünü belirten Vali Yazıcı; “Turizm ve tarımda kullanılan ekipmanların bazıları sitemizde üretiliyor. Bugün baktığımızda Akdeniz Sanayi Sitesi otomotiv alanında ülkemizin başta gelen sanayi sitelerinden. Birbirinden değerli firmanın üretim yaptığı, ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine, istihdamına ciddi katkı sağladıkları bir bölge konumunda olan sitemizin daha da gelişmesi için her türlü çalışmayı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

En büyük ihtiyaç teknik personel
Bugün Türkiye'de sanayi sitelerinin en büyük sorunlarından birinin personel olduğunun altını çizen Vali Yazıcı; “Son yıllarda sanayicilerimizin en önemli sıkıntılarının başında teknik eleman ihtiyacı geliyor. Sanayi bölgelerimiz için iyi eğitim almış kalifiye gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Kalifiye gençler yetiştirmek amacıyla çalışmalarımız artarak devam etmekte.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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