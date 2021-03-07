Konyaaltı’nda pandemi denetimleri sıklaştırıldı Başkan Esen: " Risk haritasında Antalya'ya mavi yakışır"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Belediyenin zabıta ekipleri de yoğunluk oluşabilecek noktalarda denetimleri sıklaştırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları uzun bir aradan sonra illerin risk durumuna göre yeniden düzenlendi. Risk haritasına göre turuncu rengin ifade ettiği yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da vatandaşlar, uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu cumartesi günü yeniden sokağa çıktı. Konyaaltı’nda yoğunluk oluşabilecek noktalarda, tedbirlerin elden bırakılmaması için zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, Konyaaltı Kent Meydanı, Sosyete Pazarı, Konyaaltı Sahili, kafe ve restarauntların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların ve işletmelerin normalleşme kurallarına uymaları noktasında uyardı.



Başkan Esen'den uyarı

Konyaaltı Belediyesi ayraca kentin farklı noktalarına astığı billboardlar ile vatandaşları bilgilendirdi. “Güzel günlere kavuşmak için maske, mesafe ve hijyene dikkat! Mavi Antalya’mıza Çok Yakışır” sloganı ile Konyaaltı’nda vatandaşların duyarlı olması istendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Semih Esen, “Antalya’mız şu an risk haritasına göre turuncu renkle gösteriliyor. Kurallara uyarak, kısa zamanda içinde risk haritasında mavi rengi yakalamamız gerekiyor. Bu noktada tüm yurttaşlarımız dikkatli olmalı. Kısıtlamaların kalkması ve hayatın normale dönmesi için herkes üzerine düşen görevi yapmalı” dedi.

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