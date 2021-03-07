KBT’de kademeli normalleşmenin ardından perde hazırlığı

Pandemide kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle Kepez Belediye Tiyatrosu’da(KBT), hazırlıklarına hız verdi. İl Hıfzıssıhha kurulunun kararları doğrultusunda, KBT, çocuklara ‘Barışsın Dünya’ adlı müzikli oyunla perdelerini açacak.

Her yıl yaklaşık 55 bin seyircisine sanat perdelerini aralayarak, ilçeye tiyatro kültürünü aşılayan Kepez Belediye Tiyatrosu(KBT), pandemi sürecinde de ilçe sakinleri için birbirinden seçkin tiyatro oyunları hazırladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sezon perdelerini erken kapatmak zorunda kalan Kepez Belediye Tiyatrosu, bu süreçte de hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü. Kepez Belediye Tiyatrosu, Gürcan Koç’un yazdığı Derya Bütev’in yönettiği ‘Barışsın Dünya’ adlı müzikli çocuk oyunu ile merhaba diyecek.

Pandemi kuralları dikkate alınarak, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde prova hazırlıkları devam eden ‘Barışsın Dünya’ müzikli çocuk oyununun provalarını Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy ve beraberindeki heyet izledi. Oyunda günümüz dünyasında birçok bölgede süren savaşlar ve bundan etkilenen insanlar ve en çok etkilenen çocuklar anlatılıyor. Çocuk gözünde savaşlara bakmayı ve savaşları önlemenin bir yolu olduğunun masalsı bir şekilde anlatılıyor. Tiyatro oyununun yönetmenliğini Derya Bütev, Dekor Tasarımını Emre İnal, Kostüm Tasarımını Hıdır Doğan, Koreografiyi Özge Efe, Işık Tasarımını Mustafa Uçak, Müzik Soner Yener, Gürcan Koç ve Umut Tekin üstlendi. ‘Barışsın Dünya’ adlı tiyatro gösterimi oyuncu Derya Bütev, Emre İnal, Özge Efe ve Hüseyin Yorgancı’nın muhteşem sahne performansıyla çocuklarla buluşacak.



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