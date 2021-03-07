Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü heyecanlandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü heyecanlandırdı

DHA

Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü heyecanlandırdı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı görüşmede; salgınla mücadelede olumlu gelişmelerle birlikte nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inandığına yönelik sözleri, turizm sektöründe heyecanla karşılandı. Sektör Avrupa pazarı için nisan ayına odaklandı.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı görüşmenin sektör adına çok sevindirici ve umut verici olduğunu söyledi. Başkan Çetin, "Kesinlikle iyi bir haber. Şu anda Almanya'daki rezervasyonlara bakıldığında Antalya ilk sırada ve artış da görünüyor. AB'de planlanan aşı pasaportu uygulaması ve sanki turizmin biraz kendi içlerinde olacağı şeklindeki yaklaşımlar biraz korkumuzdu. Eğer bu yıl Avrupa'da Türkiye için kısıtlama olmaz ise bu rezervasyonları ciddi oranda artırır. Bu tür diplomatik görüşmelerin devam ettirilmesi ve turizm sektörü çalışanlarına aşılamalar yapılırsa bu yıl turizmde patlama yaşanacağını düşünüyorum. Bu görüşmelerin devam ettirilmesi gerekiyor. AB'deki 'Türkiye'ye gitmeyin' şeklindeki kısıtlamalara karşı diplomatik adımları atmamız gerekiyor. Bu doğrultuda sayın Cumhurbaşkanımızın, Merkel'le yaptığı görüşmedeki mesajı çok olumlu bir adım" diye konuştu.
SEKTÖR HAZIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı için Almanya'ya yönelik çağrısının sevindirici olduğunu belirterek, sektör olarak hazır olduklarını açıkladı. Kış aylarından beri Güvenli Turizm Sertifikası ile yurtdışından gelen misafirleri ağırlamaya devam ettiklerini anlatan Yağcı, "2020'de bu konuda ne kadar başarılı oluğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Bu dönemde kurallara uyumun devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla şu an kısmen de olsa devam eden uluslararası trafikte Alman misafirlerin de artarak devam etmesini biz de umut ediyoruz. Eminim ki Alman turistler de Antalya'ya gelmeyi özlemiştir. Şu an Almanya'daki satışlarda Antalya'nın birinci sırada olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla Güvenli Turizm Sertifika sistemiyle alınabilecek her türlü önlemi 2021 yılı içinde aldık ve sektör olarak hazırız" dedi.
DİPLOMASİ DEVREYE GİRDİ
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, Türkiye turizm sektörünün bütün hazırlıklarını yaptığını ve sezona hazır olduğunu belirterek, "Güvenli Turizm Sertifikası çerçevesinde gerekli kuralları hayata geçirdik. Bunun dışında Avrupa'da bir takım gelişmeler vardı, aşılamada bizden biraz geri kaldılar. Onlar da kendilerini koruma altına almak için AB aşı pasaportu diye bir kural getirdi. Bunu da uygulamaya geçirmek istiyorlar. Bu arada tabi aşı pasaportu sadece AB'de geçerli olduğu için turizm ülkeleri AB dışındaki ülkelerle de ikili ilişkilere, görüşmelere giderek çözüm arayışına girdi. Yani diplomasi devreye girdi" ifadelerini kullandı.
ALMAN HALKINA BİR MESAJ OLDU
Bu noktada atakların başladığına dikkat çeken Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmenin ise Türkiye turizm sektörü için en dikkat çeken atak olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le yaptığı görüşmede nisan ayı itibariyle turizme hazır olunacağının sinyalini verdiğini belirten Yavuz, "Aynı zamanda çok önemli bir günün ertesine denk geldi. O da bir gün önce Alman Seyahat Acenteleri Birliği en çok rezervasyonun Antalya'ya yapıldığını ve Türkiye'nin de sıralamada Almanya'da ikinci olduğunu söyledi. Bu ikisi birbiriyle çok iyi örtüştü ve Alman halkına da bir mesaj oldu" diye konuştu.
DİĞER ÜLKELERLE DE İKİLİ GÖRÜŞME ÇAĞRISI
Bu bağlamda hem turizmcilere hem yurtdışına böyle bir mesaj verilmesini, hazırlıkların yapılması açısından da çok olumlu olduğunu aktaran Yavuz, "Hem moral olarak da çok iyi oldu dünyaya. Bu belki ilk büyük adımdı. Bununla birlikte İngiltere, Polonya, İsrail gibi AB dışında kalan ülkelerle de ikili görüşmeler yapılarak Türkiye'nin güvencesinin verilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle İngiltere şu anda böyle bir müjdeyi, haberi bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü İngilizler için Türkiye çok önemli bir destinasyon. AB'de olmadıkları için de engelleri yok. Başta İngiltere, Polonya, Romanya ve diğer AB ülkeleriyle bu ikili görüşmelerin yapılması çok önemli katkı sağlayacaktır" dedi.
SEKTÖRDE HEYECAN YARATTI
Alternatif Turizm İşletmecileri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le yaptığı görüşmede nisan ayında hazır olunacağını belirtmesinin turizm sektöründe heyecan yarattığını söyledi. Karaca, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayında sezonun açılacağını söylemesinin Avrupa pazarına yönelik belirsizliğin ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşıdığını açıkladı. Almanya tarafında da Türkiye'ye karşı olumlu bir hava olduğunu gösterdiğini anlatan Karaca, "Almanya'da turizm sektöründe faaliyet gösteren binlerce işletme pandemiden çok büyük zarar gördü geçen yıl. Dolayısıyla Almanya'nın turizm sektörünün canlanması için mümkün olduğunca fazla pazarın açılması onların da lehine bir gelişme" diye konuştu.
TÜRKİYE'SİZ TURİZM DÜŞÜNÜLEMEZ
İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin turizmde öne geçebilmek için aşı pasaportuna bel bağladığına dikkati çeken Karaca, "Bunun için de AB'de lobi faaliyeti yürütüyorlar. Ama bir gerçek var ki, dünyada Türkiye'nin olmadığı bir turizm sektörü düşünülemez. Çünkü Türkiye dünya turizminde yeri doldurulamayacak bir destinasyon. Nisan ayına kadar Türkiye'de 60 milyon aşılama hedefine ulaşılırsa nisan ayından itibaren Avrupa pazarı da hareketlenecek ve 2021 yaraların sarıldığı, turizm sektörünün toparlanma sürecine girdiği bir yıl olacaktır" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-07 12:03:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek ...
KBT’de kademeli normalleşmenin ardından perde hazırlığı
YEREL HABERLER KBT’de kademeli normalleşmenin ardından perde ...
Fatma teyzenin 62 yıllık çobanlık hikayesi 11 kız kardeşi olan 70 yaşındaki Fatma Koçubaba, 62 yıldır çobanlık yapıyor
YEREL HABERLER Fatma teyzenin 62 yıllık çobanlık hikayesi 11 kız ...
Avrupa yolunda farklı galibiyet
YEREL HABERLER Avrupa yolunda farklı galibiyet
Konyaaltı’nda pandemi denetimleri sıklaştırıldı Başkan Esen: " Risk haritasında Antalya'ya mavi yakışır"
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda pandemi denetimleri ...
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
YEREL HABERLER 16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 ...
Turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik talebi OSB Başkanı Bahar: " Turizim ve İhracat sektörü aşı olmadığı için yurt dışında tanıtım yapamıyor"
YEREL HABERLER Turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına ...
Vali Yazıcı: "Şehrimizin üretimdeki marka değerini arttıracağız"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Şehrimizin üretimdeki marka değerini ...
Duacı’ya ASM müjdesi
YEREL HABERLER Duacı’ya ASM müjdesi
Antalya´da turuncu alarm devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya´da turuncu alarm devam ediyor
Askıdaki ürünleri saniyeler içinde çaldı İş yeri sahibinin içeride olduğu anda, inceler gibi yaptığı ürünleri çalıp götürdü
YEREL HABERLER Askıdaki ürünleri saniyeler içinde çaldı İş yeri ...
Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi el sanatları sergisi
YEREL HABERLER Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi el ...
Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
YEREL HABERLER Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
Antalya Emniyeti'nin 'zorlu ikili'si
YEREL HABERLER Antalya Emniyeti'nin 'zorlu ikili'si
'Havlayan köpek ısırmaz demeyin, ısırır'
YEREL HABERLER 'Havlayan köpek ısırmaz demeyin, ısırır'
Küçük piyanist Engin, İspanya'da 2'nci oldu, şimdi İtalya'ya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Küçük piyanist Engin, İspanya'da 2'nci oldu, şimdi ...
'Çam kese tırtılı hastanelik edebilir'
YEREL HABERLER 'Çam kese tırtılı hastanelik edebilir'
Hem evinden hem ayağından olma korkusuyla yaşıyor Tek göz bir evde yaşayan 60 yaşındaki kadın yardım eli bekliyor
YEREL HABERLER Hem evinden hem ayağından olma korkusuyla yaşıyor Tek ...
3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı
YEREL HABERLER 3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız ...
Yardım edip evine aldığı kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Yardım edip evine aldığı kadın ölü bulundu
Evinin tüm eşyalarını balkon ve pencereden zemine atıp intihar girişiminde bulundu 7. kattaki intihar girişimini polis engelledi
YEREL HABERLER Evinin tüm eşyalarını balkon ve pencereden zemine ...
Antalya'da otogar esnafı kira indirimi istiyor
YEREL HABERLER Antalya'da otogar esnafı kira indirimi istiyor
Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü
Kaymakam Yiğit, yeniden hizmete açılan işyerlerinin denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Yiğit, yeniden hizmete açılan işyerlerinin ...