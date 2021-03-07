Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

İHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde ahırda süt sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde ahırda süt sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ramazan Yılmaz'ın sabah süt sağım makinesinin fişini prize takmasıyla ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu. Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, olay yerine gelerek telef olan hayvanları inceledi. Elektrik akımına kapılan 9 hayvan, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.
Büyükbaş hayvanların sahibi Ramazan Yılmaz, “Sabahleyin sağım için ahıra girdiğimde hayvanları yemledim. Sağım için fişi prize sokunca tüm büyükbaş hayvanlar yere yığıldı. Tek geçim kaynağımızdı, hayvancılık ile geçiniyorduk. En az 130 bin lira zararım var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Özkan: “ Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum”
YEREL HABERLER Rektör Özkan: “ Kadına yönelik her türlü şiddeti ...
Antalya'da akıma kapılan 9 büyükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Antalya'da akıma kapılan 9 büyükbaş telef oldu
70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
YEREL HABERLER 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
YEREL HABERLER Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Başkan Genç'ten kadın personellere karanfil
YEREL HABERLER Başkan Genç'ten kadın personellere karanfil
43 yılda topladığı 7 binden fazla materyalle Türk Folklor Müzesi açtı Antalyalı girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun kurduğu müzede mutfak gereçleri, yöresel kıyafetler, tartı aletleri, tarım araç ve gereçleri, savaş ve müzik aletleri yer alıyor
YEREL HABERLER 43 yılda topladığı 7 binden fazla materyalle Türk ...
Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
YEREL HABERLER Kadınlar ATASEM kursları ile daha güçlü
Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Erdoğan'ın Merkel'e nisan çağrısı, turizm sektörünü ...
Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek ...
KBT’de kademeli normalleşmenin ardından perde hazırlığı
YEREL HABERLER KBT’de kademeli normalleşmenin ardından perde ...
Fatma teyzenin 62 yıllık çobanlık hikayesi 11 kız kardeşi olan 70 yaşındaki Fatma Koçubaba, 62 yıldır çobanlık yapıyor
YEREL HABERLER Fatma teyzenin 62 yıllık çobanlık hikayesi 11 kız ...
Avrupa yolunda farklı galibiyet
YEREL HABERLER Avrupa yolunda farklı galibiyet
Konyaaltı’nda pandemi denetimleri sıklaştırıldı Başkan Esen: " Risk haritasında Antalya'ya mavi yakışır"
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda pandemi denetimleri ...
16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımı ile koşuldu
YEREL HABERLER 16. Runatolia maratonu, 39 ülkeden 3 bin 500 ...
Turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik talebi OSB Başkanı Bahar: " Turizim ve İhracat sektörü aşı olmadığı için yurt dışında tanıtım yapamıyor"
YEREL HABERLER Turizm, sanayi ve hizmet sektörü çalışanlarına ...
Vali Yazıcı: "Şehrimizin üretimdeki marka değerini arttıracağız"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Şehrimizin üretimdeki marka değerini ...
Duacı’ya ASM müjdesi
YEREL HABERLER Duacı’ya ASM müjdesi
Antalya´da turuncu alarm devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya´da turuncu alarm devam ediyor
Askıdaki ürünleri saniyeler içinde çaldı İş yeri sahibinin içeride olduğu anda, inceler gibi yaptığı ürünleri çalıp götürdü
YEREL HABERLER Askıdaki ürünleri saniyeler içinde çaldı İş yeri ...
Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi el sanatları sergisi
YEREL HABERLER Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi el ...
Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
YEREL HABERLER Antalya, Hint düğünleri için uçuşları bekliyor
Antalya Emniyeti'nin 'zorlu ikili'si
YEREL HABERLER Antalya Emniyeti'nin 'zorlu ikili'si
'Havlayan köpek ısırmaz demeyin, ısırır'
YEREL HABERLER 'Havlayan köpek ısırmaz demeyin, ısırır'
Küçük piyanist Engin, İspanya'da 2'nci oldu, şimdi İtalya'ya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Küçük piyanist Engin, İspanya'da 2'nci oldu, şimdi ...