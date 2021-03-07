Antalya'da akıma kapılan 9 büyükbaş telef oldu



Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Bozova Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan Ramazan Yılmaz, sabah süt sağımı için ahıra girdi. Yılmaz'ın sağım makinesi fişini elektrik prizine takmasıyla ahırdaki 9 büyükbaş akıma kapıldı. Hayvanlarının bir anda yere yığıldığını gören Ramazan Yılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede 9 hayvanın da telef olduğunu belirledi.

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert de olay yerine gelerek telef olan hayvanları inceledi. Elektrik akımına kapılan 9 hayvan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce diğer hayvanlara yem yapılmak üzere Antalya hayvanat bahçesine gönderildi.

Ramazan Yılmaz, "Sabah sağım için ahıra girdiğimde hayvanları yemledim. Sağım için fişi prize sokunca tüm büyükbaş hayvanlar yere yığıldı. Tek geçim kaynağımızdı, hayvancılık ile geçiniyorduk. En az 130 bin lira zararım var. Yetkililerden zararımın karşılanması konusunda yardım bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-03-07 12:48:10



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