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ATSO Başkanı Çetin: “ Kadınlarımızın rolünü hayatın her alanında arttırmalıyız”

İHA

ATSO Başkanı Çetin: “ Kadınlarımızın rolünü hayatın her alanında arttırmalıyız”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasının ancak kadınların hayatın her alanında aktif şekilde yer almalarıyla mümkün olacağını kaydeden Başkan Çetin, kadınların başta ekonomi olmak üzere kültürsanat, bilim, spor ve sosyal hayattaki katılımlarının artırılmasının bir memleket meselesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

“Kadın erkek birlikte kurduk”
Davut Çetin, Türkiye’yi kadın ve erkeklerin birlikte kurduğunu söyleyerek “Biz bu ülkeyi kadınıyla erkeğiyle savaşarak, mücadele ederek kurduk. Kurtuluş Savaşımız, kadınlarımızın destanlara konu olan fedakârlıklarıyla, mücadeleleriyle kazanıldı. Genç Türkiye Cumhuriyeti kadınlarına seçme seçilme hakkı tanıyan ilk ülkelerden birisi oldu. Cumhuriyetimizi muasır medeniyet hedefine ulaşmak da kadınlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel hayatın içerisinde aktif şekilde yer almalarıyla mümkündür. Bu, bir memleket meselesi olarak görülmelidir” dedi.

“Batı Akdeniz iş dünyasında kadın”
Konuşmasının devamında, Batı Akdeniz’de iş dünyasındaki kadınlara değinen Çetin, “2019 yılı verilerine göre AntalyaIspartaBurdur illerinde toplam işveren ve kendi hesabına faaliyet gösteren 185 bin işletmenin 42 bini kadınlara ait iken bu rakam toplamın yüzde 22,7’sine denk gelmektedir. Ücretli, maaşlı ve yevmiyeli olarak istihdam edilen 1 milyon 187 bin kişinin 275 bini kadınlardan oluşurken, bu rakam toplam istihdamın yüzde 23,1’idir. Antalya’da Odamıza kayıtlı yaklaşık 50 bin üyeden, kadın ortağı olan şirket sayısı 8 bin 985 iken sahibi kadın olan şahıs şirket sayısı ise 9 bin 121’dir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından her ilde kurulan ve Antalya’da ATSO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz bu verileri daha yukarılara taşımak için var gücüyle çalışmaktadır” diye konuştu.

“Sosyal hayatta kadın”
Sosyal hayat içerisinde kadınların yerinden bahseden Çetin, “Kadınlarımızın kendilerini her alanda güvende ve eşit hissetmeleri, sosyal hayatın içerisinde güçlü şekilde yer almaları son derece önemlidir. Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hisseden kadınlarımızın oranı yüzde 48,7’dir. Kadınlarımızın yüzde 27,3'ü yaşadığı çevrede bile gece yalnız yürürken kendilerini güvende hissetmiyorlar. Kadınlarımızın son dönemde spor dallarında artan başarıları bizleri gururlandırıyor. Türkiye'de toplam 5 milyon 104 bin 22 lisanslı sporcu bulunurken, bunların 1 milyon 729 bin 558'i kadın sporculardır. Antalya’da bu oran daha yüksektir. 2018 yılında Antalya’daki toplam 151,995 lisanslı sporcunun 55,981’ini yani yüzde 36,8’i kadın sporcular oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

“Kadın cinayetleri”
Kadın cinayetlerinin utanç verici olduğuna vurgu yapan Çetin, “Bizler kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif şekilde katılmaları için çaba harcarken maalesef kadın cinayetlerinin de ülke gündeminde yer aldığını üzüntüyle izliyoruz. 2019 yılında Antalya gibi bir kentin bile 22 kadın cinayeti ile Türkiye’de 5. sırada yer alması şahsen aklımın aldığı bir durum değildir. Bu çağda halen kadın cinayetlerinin konuşuluyor olması bir utanç vesilesidir” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımız olmadan tek kanatla yükselemeyiz”
Çetin konuşmasını şöyle tamamladı: “Ülke olarak şunu unutmamalıyız, ekonomiden spora, sosyal ve kültürel yaşamdan bilime, hiçbir alanda tek kanatla yükselme imkânı yoktur. Kadınlarımızın rolünü hayatın her alanında artırmalıyız. Türkiye’nin gündeminde, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk gelinler değil örnek kadın girişimciler, kadın sporcuların başarıları, kadın sanatçıların fark oluşturan başarı öyküleri olmalıdır. Bunun için hep birlikte adeta bir seferberlikle çalışmalıyız.”
Öte yandan Başkan Davut Çetin, bu yıl Kadınlar Günü dolayısıyla, ATSO’da görev yapan kadın personel, Meclis ve Komite Üyeleri ile kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri adına, Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı ANTEV’e kız çocuklarının eğitimi için bağışta bulunduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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