Korkuteli Belediyespor, Play-Off’a yükseldi

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda karşılaştığı Develi Belediyespor’u 30 yenerek PlayOff’larda mücadele etmeye hak kazandı.
Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşma öncesinde şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Korkuteli Belediyespor, Ligin lideri Develi Belediyespor’u 2519, 2521, 2515’lik setlerle 30 mağlup etti. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 30’lık galibiyetle Playoff’lara girmeye hak kazanırken 16 maç sonunda 39 puan ile 2’inci sıraya yükseldi. Develi Belediyespor’da 39 puanla en iyi 3’üncü olarak playoff’lara kaldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.