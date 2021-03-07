Korkuteli Belediyespor, Play-Off’a yükseldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda karşılaştığı Develi Belediyespor’u 30 yenerek PlayOff’larda mücadele etmeye hak kazandı.

Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşma öncesinde şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Korkuteli Belediyespor, Ligin lideri Develi Belediyespor’u 2519, 2521, 2515’lik setlerle 30 mağlup etti. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 30’lık galibiyetle Playoff’lara girmeye hak kazanırken 16 maç sonunda 39 puan ile 2’inci sıraya yükseldi. Develi Belediyespor’da 39 puanla en iyi 3’üncü olarak playoff’lara kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.